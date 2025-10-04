داغ شخصی محرم نویدکیا پس از دربی اصفهان

خبرگزاری کار ایران
محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، در شبی که تیمش مقابل ذوب‌آهن قرار گرفت، با خبر درگذشت برادر همسرش مواجه شد؛ اتفاقی تلخ که شادی و هیجان دربی اصفهان را به غم تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، در شبی که تیمش برابر ذوب‌آهن به میدان رفت، با حادثه‌ای تلخ روبه‌رو شد. برادر همسر او درگذشت و این خبر غم‌انگیز شرایط روحی دشواری را برای سرمربی طلایی‌پوشان رقم زد.

نویدکیا بلافاصله پس از سوت پایان بازی، بدون حضور در نشست خبری و مراسم‌های پس از مسابقه، ورزشگاه را ترک کرد تا در کنار خانواده همسرش باشد و در این لحظات سخت، همراه آن‌ها شود.

باشگاه سپاهان نیز با انتشار پیامی رسمی، درگذشت برادر همسر سرمربی خود را تسلیت گفت و برای محرم نویدکیا و خانواده او آرزوی صبر و شکیبایی کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که سپاهان در یکی از دیدارهای مهم فصل برابر ذوب‌آهن به میدان رفت و پس از پایان مسابقه، خبر ناگهانی درگذشت برادر همسر نویدکیا، شب تلخی را برای سرمربی سپاهان رقم زد.

