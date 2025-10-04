پرسپولیس خاطره دراماتیک لیگ قهرمانان آسیا را مرور کرد

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در مطلبی که در صفحه رسمی خود منتشر کرد، به بازی حساس پنج سال پیش مقابل النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرده است. آن شب، تیم سرخ‌پوش با محرومیت گلزن اصلی خود، عیسی آل‌کثیر، مواجه بود، اما بازیکنان با انگیزه و اراده قوی، توانستند در نهایت از سد این چالش عبور کنند.

باشگاه پرسپولیس در این یادداشت آورده است که پیش از بازی، دل هواداران و بازیکنان پر بود از نگرانی و تردید، اما تیم با تمرکز و تلاش مضاعف، با قلبی پر از انگیزه وارد زمین شد. در این مسابقه، پرسپولیس ابتدا با دریافت گل عقب افتاد، اما با تلاش وحید امیری و پاس دقیق بشار رسن، گل تساوی توسط مهدی عبدی به ثمر رسید و تیم را به ضربات پنالتی کشاند.

در نهایت، پرسپولیس با مهار یک پنالتی توسط حامد لک و موفقیت در ضربه پنالتی بعدی، پیروزی را جشن گرفت و یکی از خاطرات تاریخی باشگاه را رقم زد. باشگاه در این یادداشت تاکید کرده است که فوتبال پرسپولیس همیشه با قلب و انگیزه بازی می‌شود و آن شب نمونه‌ای از هم‌افزایی تلاش بازیکنان و حمایت بی‌دریغ هواداران بود که به ثبت یک پیروزی تاریخی انجامید.

باشگاه پرسپولیس این خاطره را به عنوان نمادی از تلاش، همدلی و روحیه جنگنده تیم در مواجهه با شرایط دشوار توصیف کرده و آن را یادآور قدرت پرسپولیس در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها دانسته است.

