پنالتی سپاهان پس گرفته شد

پنالتی سپاهان پس گرفته شد
دیدار سپاهان و ذوب‌آهن با یک لحظه جنجالی همراه شد.

به گزارش ایلنا،   تیم فوتبال سپاهان که امروز در ورزشگاه خانگی خود میزبان ذوب‌آهن بود، بازی را با فشار آغاز کرد و در دقایق ابتدایی بارها روی دروازه حریف موقعیت ایجاد کرد، اما هیچ‌یک به گل تبدیل نشد. در دقیقه 14، داور مسابقه، شاهین طاهرخانی، نقطه پنالتی را نشان داد؛ ریکاردو آلوز توپ را به محوطه جریمه فرستاد و توپ به دست طاهرخانی برخورد کرد.

پنالتی سپاهان پس گرفته شد

با این حال، وحید کاظمی به عنوان کمک داور ویدئویی نکته‌ای را به داور اعلام کرد و پیام حیدری پس از مراجعه به مانیتور کنار زمین و بازبینی صحنه، دریافت که توپ پیش از برخورد با دست از خط عرضی زمین خارج شده بود.

پنالتی سپاهان پس گرفته شد

احسان حاج‌صفی که آماده زدن ضربه پنالتی بود، همراه با دیگر بازیکنان سپاهان از لغو تصمیم داور متعجب شدند، اما در نهایت تصمیم درست گرفته شد و بازی از سر گرفته شد.

