اعتراض رسمی فجر سپاسی به داوری و VAR در دیدار با استقلال خوزستان
باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز نسبت به قضاوت داور و عملکرد اتاق کمک داور ویدئویی در دیدار اخیر مقابل استقلال خوزستان واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز پس از شکست در هفته اخیر لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان، اعتراض رسمی خود را نسبت به تصمیمات داور و عملکرد VAR به سازمان لیگ و کمیته داوران فدراسیون فوتبال ارائه کرد.
در این دیدار، گل اول استقلال خوزستان پس از بررسی طولانی شش دقیقهای کمک داور ویدئویی تایید شد که برخی کارشناسان آن را مشکوک به آفساید دانستند. باشگاه فجر اعلام کرده که این اتفاقات، روند طبیعی مسابقه را تحت تأثیر قرار داده و درخواست بررسی دقیق دارد.
پیش از این مسابقه، فجر سپاسی در لیگ بیست و پنجم بدون شکست بود و موفق شده بود در خانه مقابل گلگهر و ذوبآهن پیروز شود و در بازیهای خارج از خانه برابر پرسپولیس، خیبر و تراکتور به تساوی برسد. حالا این بازی، نخستین شکست این تیم در فصل جدید به شمار میآید و اعتراض رسمی باشگاه به منظور شفافسازی و حفظ حقوق تیم اعلام شده است.