جایگاه پارسا جعفری در ذوب‌آهن به خطر افتاد

کد خبر : 1695597
ذوب‌آهن امروز در دیدار حساس مقابل سپاهان، با داود نوشی صوفیانی درون دروازه به میدان می‌رود.

به گزارش ایلنا،  ذوب‌آهن امروز در تقابل با سپاهان، با تصمیم قاسم حدادی‌فر، داود نوشی صوفیانی را به عنوان دروازه‌بان اصلی انتخاب کرده است. این تصمیم نه تنها نشان‌دهنده اعتماد مربی به نوشی صوفیانی است، بلکه جایگاه دیگر دروازه‌بان تیم را نامشخص کرده است.

پارسا جعفری در دو هفته ابتدایی فصل به میدان رفت، اما در هفته اول مقابل پیکان با یک اشتباه، زمینه‌ساز تنها گل بازی و نخستین شکست ذوبی‌ها شد. هفته دوم نیز با وجود برتری 3-1 مقابل استقلال، گل‌های پایانی آبی‌ها باعث از دست رفتن یک برد ارزشمند شد.

پس از این دو دیدار، حدادی‌فر تصمیم گرفت جعفری را نیمکت‌نشین کند. او حتی در هفته پنجم مقابل آلومینیوم در لیست تیم جای نگرفت و امروز نیز برای دومین هفته متوالی از ترکیب دور است.

با اینکه پارسا در فصل گذشته عملکرد قابل توجهی داشت و به عنوان یک پدیده دروازه‌بانی معرفی شد، حتی به اردوی تیم ملی در هفته‌های پایانی مرحله انتخابی جام جهانی 2026 دعوت شد، اما حالا به نظر می‌رسد جایگاه او در ذوب‌آهن به طور کامل از دست رفته است.

 

