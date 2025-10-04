خبرگزاری کار ایران
واکنش باشگاه ملوان به تغییر لباس در دیدار برابر خیبر
باشگاه ملوان بندرانزلی در اطلاعیه‌ای رسمی توضیحاتی درباره دلیل استفاده از دو کیت متفاوت در دیدار با خیبر خرم‌آباد ارائه کرد و تأکید داشت که این تصمیم به احترام بازی و تماشاگران اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه ملوان بندرانزلی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی درباره اتفاق رخ‌داده در دیدار روز گذشته برابر خیبر خرم‌آباد توضیح داد و اعلام کرد تغییر رنگ لباس تیم در نیمه دوم به درخواست عوامل برگزاری مسابقه و در راستای رعایت شأن رقابت و تسهیل کار داوران صورت گرفته است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:«در جلسه هماهنگی پیش از بازی، نماینده تیم خیبر البسه تیم را جهت بازدید نمایندگان سازمان لیگ ارائه نکرد و ناظر داوری نیز در آن جلسه حضور نداشت. این مسئله باعث شد رنگ لباس دو تیم بدون کنترل کافی تأیید شود و در زمان ورود به زمین شباهت زیاد رنگ دو تیم موجب ابهام در شناسایی بازیکنان شد.»

باشگاه ملوان در ادامه اعلام کرد:«بر اساس مقررات، تیم میزبان حق دارد ابتدا رنگ لباس خود را انتخاب کند، اما از آن‌جا که تیم خیبر کیت دوم در اختیار نداشت، با وجود آنکه تغییر رنگ بر عهده تیم مهمان بود، باشگاه ملوان برای احترام به بینندگان و داوران مسابقه در نیمه دوم با لباس سفید به میدان رفت.»

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است:«باشگاه ملوان در تمامی مراحل مسابقه طبق آیین‌نامه‌ها عمل کرده و مسئولیت این رخداد بیشتر متوجه نمایندگان برگزاری و گروه داوری است. هدف ما حفظ روح رقابت، احترام به هواداران و شفافیت در تمام ارکان فوتبال است.»

