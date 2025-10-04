عذرخواهی باشگاه چادرملو اردکان از هواداران استقلال

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه چادرملو اردکان، امروز به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها و بدون اطلاع روابط عمومی باشگاه، پوستر نامناسبی با مضمون کری‌خوانی برای دیدار با تیم استقلال از طریق صفحه اختصاصی فوتبال در اینستاگرام منتشر شد.

در ادامه توضیح داده شده است که نماینده اردکان هرگز قصد کری‌خوانی یا بی‌احترامی به تیم‌های بزرگ و ریشه‌دار فوتبال ایران را نداشته و به همین دلیل، پوستر یادشده بلافاصله حذف و پوستر جدیدی منتشر شده است.

باشگاه چادرملو اردکان ضمن عذرخواهی از هواداران تیم استقلال تأکید کرد:«به عنوان تیمی نوپا در فوتبال ایران، احترام به رقبا و پرهیز از حاشیه‌ها را وظیفه خود می‌دانیم و همواره تلاش خواهیم کرد تا با رفتار حرفه‌ای، نماینده شایسته‌ای برای شهر اردکان و فوتبال کشور باشیم.»

