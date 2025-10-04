به گزارش ایلنا، دانیال اسماعیلی‌فر در دیدار حساس تراکتور برابر الوحده امارات با دوندگی بالا، نمایش دفاعی کم‌نقص و حضور مؤثر در حملات، نقش کلیدی در تیم تبریزی داشت و به همین دلیل از سوی AFC به عنوان بهترین بازیکن زمین برگزیده شد.

در کنار او، مارکوس لئوناردو (پافق نسف)، یاسین براهیمی (الغرافه)، کریستوف پیاتک (الدحیل)، مشعل برشام (السد) و فدریکو کارتابیا (الاتحاد) نیز در فهرست برترین‌های این هفته قرار گرفتند.

حضور اسماعیلی‌فر در جمع برترین‌ها نشان‌دهنده جایگاه پررنگ بازیکنان ایرانی در صحنه آسیایی است؛ اتفاقی که می‌تواند انگیزه مضاعفی برای تراکتور در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باشد.

