خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسماعیلی‌فر در جمع بهترین‌های هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا

اسماعیلی‌فر در جمع بهترین‌های هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا
کد خبر : 1695589
لینک کوتاه کپی شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا نام دانیال اسماعیلی‌فر، مدافع تراکتور، را در کنار ستاره‌های مطرح قاره به عنوان یکی از بهترین بازیکنان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، دانیال  اسماعیلی‌فر در دیدار حساس تراکتور برابر الوحده امارات با دوندگی بالا، نمایش دفاعی کم‌نقص و حضور مؤثر در حملات، نقش کلیدی در  تیم تبریزی داشت و به همین دلیل از سوی AFC به عنوان بهترین بازیکن زمین برگزیده شد.

در کنار او، مارکوس لئوناردو (پافق نسف)، یاسین براهیمی (الغرافه)، کریستوف پیاتک (الدحیل)، مشعل برشام (السد) و فدریکو کارتابیا (الاتحاد) نیز در فهرست برترین‌های این هفته قرار گرفتند.

حضور اسماعیلی‌فر در جمع برترین‌ها نشان‌دهنده جایگاه پررنگ بازیکنان ایرانی در صحنه آسیایی است؛ اتفاقی که می‌تواند انگیزه مضاعفی برای تراکتور در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باشد.

اسماعیلی‌فر در جمع بهترین‌های هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی