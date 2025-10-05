از نیمکت استقلال تهران تا اولین گل لیگ برتری!

امیرحسین جلالی‌وند، هافبک جوان استقلال خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مسیر فوتبالی خود و وضعیت فعلی استقلال خوزستان صحبت کرد.

جلالی‌وند که پیش از این در تیم امیدهای استقلال تهران و زیر نظر آرش برهانی بازی می‌کرد و همراه این تیم به مقام قهرمانی لیگ امیدها رسید، در نخستین فصل حضور ریکاردو ساپینتو در استقلال، با درخواست مستقیم این سرمربی پرتغالی به تمرینات تیم بزرگسالان اضافه شد، اما فرصت حضور در مسابقات رسمی را پیدا نکرد.

او در ابتدا درباره دیدار تیمش مقابل فجرسپاسی گفت: «ابتدا به تیم فجر تبریک می‌گویم بابت بازی خوبشان. اما ما تمام تمرکزمان روی برد بود و به غیر از سه امتیاز هیچ چیز دیگری مد نظرمان نبود. خوشحالم که با تلاش بازیکنان و کادر فنی توانستیم به هدفمان برسیم.»

جلالی‌وند افزود: «خیلی‌ها قبل از شروع فصل استقلال خوزستان را بر اساس اسم‌ها و پیش‌فرض‌ها قضاوت کرده بودند، اما فوتبال را باید در زمین بازی قضاوت کرد نه روی کاغذ. خوشبختانه تیم ما توانست به همگان ثابت کند که شایستگی‌هایش در زمین مشخص می‌شود و حالا به جای صحبت درباره سقوط، درباره شگفتی‌سازی استقلال خوزستان صحبت می‌شود.»

این هافبک جوان درباره همکاری با امیر خلیفه‌اصل گفت: «کار با آقای خلیفه‌اصل حس و حال خاصی دارد. او همیشه با انگیزه و روحیه مثبت بازیکنان را همراهی می‌کند و باعث می‌شود که روز به روز بهتر شویم و با ذهن قوی وارد چالش‌ها شویم.»

او درباره اولین گل لیگ برترش اظهار داشت:«خیلی خوشحالم که توانستم اولین گل لیگ برتری خودم را به ثمر برسانم. حس عجیبی دارد، انگار تمام تلاش‌ها و زحماتم نتیجه داده است. البته هنوز اهداف زیادی دارم که باید به آن‌ها برسم و امیدوارم بتوانم زحمات خانواده و مربیانم را هم به ثمر برسانم.»

جلالی‌وند درباره بازی در زمین‌های مختلف و بدون حضور هواداران گفت: «بازی در زمین خانگی و کنار هواداران قطعاً بهتر است، اما ما به هر زمین بازی که برویم تمام تلاشمان را می‌کنیم و سعی داریم دست پر از زمین خارج شویم. جای خالی هواداران حس می‌شود، اما مصمم هستیم که همیشه آن‌ها را خوشحال کنیم و باعث افتخارشان باشیم.»

او درباره تجربه حضور در استقلال تهران بیان کرد: «زمانی که در اولین فصل حضور ساپینتو در استقلال تهران بودم، با نظر ایشان به تیم بزرگسالان اضافه شدم و تجربیات زیادی کسب کردم. اما به دلیل ترافیک بازیکن و شرایط سخت، فرصت بازی به من و سایر جوانان نرسید و مجبور شدیم در تیم‌های دیگر ادامه دهیم و ناامید نشویم.»

جلالی‌وند درباره مسائل مالی تیم گفت: «تا اینجا هیچ دریافتی نداشتیم، اما تمام تمرکزمان روی موفقیت تیم بوده است. ممکن است این موضوع کمی تأثیر داشته باشد، اما اولویت ما موفقیت استقلال خوزستان است.»

وی در پایان درباره اهداف شخصی و تیمی خود افزود: «امسال تیم ما بیشترین تغییرات را داشته، اما با ترکیب جوانان و بازیکنان با تجربه، به بهترین هماهنگی رسیدیم. هدف شخصی من رسیدن به بالاترین سطح فوتبال، جلب نظر سرمربی تیم ملی و بازی در بهترین لیگ‌های اروپا است. با استقلال خوزستان می‌خواهیم تیم را به جایگاهی برسانیم که شایسته نام و تاریخ این باشگاه باشد و نتایج خوبی کسب کنیم.»

انتهای پیام/