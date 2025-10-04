خبرگزاری کار ایران
جانشین مسعود شجاعی: یک چهره آشنا برای آبادان
کد خبر : 1695532
مذاکرات مدیران صنعت نفت آبادان با سیروس پورموسوی برای هدایت این تیم به مراحل نهایی رسیده و در صورت نهایی شدن، او جانشین مسعود شجاعی خواهد شد.

به گزارش  ایلنا، نفت آبادان فصل جاری لیگ یک را با هدف بازگشت به سطح اول فوتبال ایران آغاز کرد، اما عملکرد ضعیف این تیم در شش هفته ابتدایی، تنها ۵ امتیاز برای آن‌ها به همراه داشت و باعث شد در رده‌های پایین جدول قرار بگیرند. این نتایج در نهایت به جدایی زودهنگام مسعود شجاعی از نیمکت نفت منجر شد.

پس از این اتفاق، مدیران باشگاه به سرعت به دنبال گزینه‌ای باتجربه برای جایگزینی رفتند و نام سیروس پورموسوی به عنوان گزینه اصلی مطرح شد. پورموسوی که سابقه هدایت تیم‌های مختلف لیگ برتری و همین‌طور نفت آبادان را در کارنامه دارد، طی روزهای اخیر مذاکراتی جدی با مدیران باشگاه انجام داده است.

بر اساس اخبار دریافتی، گفت‌وگوها روند مثبتی داشته و توافقات اولیه میان دو طرف حاصل شده است. هرچند هنوز قرارداد رسمی امضا نشده، اما اگر مانع جدیدی به وجود نیاید، پورموسوی به زودی به عنوان سرمربی جدید نفت آبادان معرفی خواهد شد.

نفت آبادان در هفته هفتم لیگ دسته اول باید سه‌شنبه برابر آریو اسلامشهر قرار بگیرد. هواداران امیدوارند با حضور سرمربی جدید، روند ناکامی‌های اخیر پایان یابد و تیم محبوبشان بتواند دوباره در مسیر صعود به لیگ برتر قرار گیرد.

