به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تهران درباره شرایط بازی و وضعیت تیمش صحبت کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش اظهار داشت:« در شرایط سختی به مصاف استقلال می‌رویم. استقلال تیمی بزرگ، ریشه‌دار و یکی از دو قطب اصلی فوتبال کشور است. مدیریت این باشگاه برای فصل جدید زحمات زیادی کشیده و بازیکنان داخلی و خارجی باکیفیتی را در اختیار دارد. فشارهایی که اخیراً روی استقلال بوده، کار ما را دشوارتر کرده است، چون حالا آنها با انگیزه مضاعف به میدان می‌آیند. با این حال، ما هم تیمی جوان و پرتلاش هستیم که می‌خواهیم توانایی‌هایمان را نشان دهیم. تمرینات بسیار خوبی داشتیم و امیدوارم شاهد یک بازی تاکتیکی و جذاب باشیم.»

سرمربی چادرملو ادامه داد:«اگر شرایط زمین اجازه دهد، دو تیم فوتبال روی زمین و تهاجمی خود را ارائه خواهند داد. بازیکنان ما باید بدانند این بازی فرصتی است برای نشان دادن زحمات چندساله‌شان. مطمئنم هواداران فوتبال از دیدن این مسابقه لذت خواهند برد. همچنین از زحمات عوامل سازمان لیگ و گروه داوری تشکر می‌کنم که امسال برای اجرای عدالت تلاش زیادی کرده‌اند و مطمئنم فردا نیز قضاوت خوبی خواهیم دید.»

اخباری در خصوص وضعیت میزبانی تیمش گفت:«متأسفانه تنها تیمی هستیم که تاکنون از امتیاز میزبانی واقعی استفاده نکرده‌ایم. نمی‌دانم زمین ما چه زمانی آماده خواهد شد. تلاش زیادی کردیم تا بازی با استقلال در کنار مردم استان یزد برگزار شود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. در دو دیدار مهم برابر استقلال و پرسپولیس مجبور شدیم در شهر تهران و در واقع در غربت میزبان باشیم. امیدوارم از بازی بعدی که با خیبر داریم، بتوانیم در ورزشگاه خانگی‌مان به میدان برویم.»

او درباره آمار کارت‌های قرمز تیمش گفت:«به هیچ عنوان تیم خشنی نیستیم. گاهی داده‌های آماری اشتباه تفسیر می‌شوند. در بازی با فولاد، بازیکن ما خطای فنی کرد تا از گل حریف جلوگیری کند و اخراج شد. برابر پیکان نیز داور اشتباه کرد و همه دیدند چه اتفاقی افتاد. بنابراین اخراج‌ها دلیل بر خشونت نیست.»

اخباری در پاسخ به سؤالی درباره مقایسه‌اش با مربیان خارجی گفت:«در فوتبال ایران مربیان داخلی توانایی زیادی دارند. ۱۳ سال به‌عنوان دستیار در کنار مربیان بزرگ کار کرده‌ام و حالا با تلاش به این جایگاه رسیده‌ام. استقلال هم کادرفنی بسیار باکیفیتی دارد. به نظرم فشار زیادی روی آنهاست اما گروه محترمی هستند و آقای ساپینتو در سطح بین‌المللی کارنامه درخشانی دارد. من ترجیح می‌دهم درباره مسائل فنی تیم حریف ورود نکنم.»

او درباره انگیزه بازیکنان تیمش مقابل استقلال گفت:«این واقعیت دارد که بازی با استقلال یا پرسپولیس برای هر بازیکنی انگیزه خاصی دارد. بازیکنان ما جوان و جویای نام هستند و قطعاً با تمرکز و انرژی بالا به میدان می‌روند. شاید اگر با تیم دیگری بازی داشتیم، از نظر انگیزشی کار سخت‌تر بود، اما حالا همین فضای بزرگ باعث انگیزه مضاعف بازیکنان می‌شود. قول می‌دهم فردا شاهد بازی خوبی باشید و تیم ما با تمام وجود بازی خواهد کرد.»

سرمربی چادرملو در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره کم‌گل بودن لیگ و وضعیت مهاجمان گفت:«نمی‌توانیم فوتبال‌مان را با لیگ‌های اروپایی مقایسه کنیم. زمین‌های نامناسب، زمان کم تمرین، فشار زیاد روی مربیان و فاصله هزینه تیم‌ها از عوامل اصلی این مسئله است. طبیعی است که تیم‌ها ابتدا به فکر گل نخوردن باشند. با این حال، وقتی تیمی موقعیت‌سازی می‌کند یعنی در مسیر درستی قرار دارد. تیم ما هم در بازی‌های گذشته موقعیت‌های خوبی داشته و تلاش می‌کنیم در ادامه با تمرکز بیشتر، این موقعیت‌ها را به گل تبدیل کنیم.»

او در پایان گفت:«شرایط جدول به‌گونه‌ای است که با دو یا سه برد، جایگاه تیم‌ها کاملاً تغییر می‌کند. امیدوارم فردا نمایش خوبی داشته باشیم و هواداران از تماشای این دیدار لذت ببرند.»

