اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ یک
اسامی محرومان هفته هفتم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:
تیم شهرداری نوشهر: احمدرضا ملایی کهنه سرا تدارکات محروم انضباطی
تیم نیروی زمینی: دانیال برمک تدارکات محروم انضباطی
تیم نفت و گاز گچساران: صادق صادقی بابا احمدی بازیکن محروم به دلیل اخراج
تیم نود ارومیه: محمدرضا باوی اصل فیزیوتراپ محروم به دلیل اخراج، داریوش روحی پزشک، مهدی سواری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم پارس جنوبی جم: مهدی رجب زاده سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم مس کرمان: آرتا منهاجی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار
دیدار دو تیم داماشیان گیلان و نیروی زمینی بر اساس رای انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می گردد
دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران و پالایش نفت بندر عباس بر اساس رای انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می گردد.