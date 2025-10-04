خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی محرومان هفته هفتم لیگ یک

کد خبر : 1695515
اسامی محرومان هفته هفتم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اسامی محرومان به شرح زیر است:

تیم شهرداری نوشهر: احمدرضا ملایی کهنه سرا تدارکات محروم انضباطی

تیم نیروی زمینی: دانیال برمک تدارکات محروم انضباطی

تیم نفت و گاز گچساران: صادق صادقی بابا احمدی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم نود ارومیه: محمدرضا باوی اصل فیزیوتراپ محروم به دلیل اخراج،  داریوش روحی پزشک، مهدی سواری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم  پارس جنوبی جم: مهدی رجب زاده سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس کرمان: آرتا منهاجی مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

دیدار دو تیم داماشیان گیلان و نیروی زمینی بر اساس رای انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می گردد

دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران و پالایش نفت بندر عباس بر اساس رای انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می گردد.

