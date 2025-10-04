یک خرم آبادی در فهرست تیم ملی استرالیا!
دنیل ارزانی مهاجم تیم فرنتس واروش مجارستان بار دیگر در تیم ملی استرالیا به میدان خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تونی پوپوویچ، سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا (ساکروس) فهرست جدید بازیکنان خود برای دیدارهای دوستانه مقابل کانادا و آمریکا را اعلام کرد؛ فهرستی که با بازگشت نامهایی آشنا از جمله دنیل ارزانی، مهاجم ایرانی تیم فرنتسواروش مجارستان همراه بود.
استرالیا در چارچوب دیدارهای دوستانه فیفادی اکتبر، به مصاف دو میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد رفت. شاگردان پوپوویچ ابتدا در مونترآل برابر کانادا و سپس در کلرادو برابر تیم ملی آمریکا صفآرایی میکنند؛ دیدارهایی که سرمربی استرالیا از آنها بهعنوان «آزمونهایی مهم در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی» یاد کرده است.
در فهرست جدید، هشت تغییر نسبت به اردوی قبلی دیده میشود. مت رایان، دروازهبان باتجربه که اخیراً به باشگاه لوانته اسپانیا پیوسته، بار دیگر دعوت شده است. جیسون جریا (آلبیرکس نیگاتا)، میچ دوک (ماچیدا زلویا) و نیکلاس داگوستینو (وایکینگ نروژ) نیز پس از مدتی غیبت به تیم ملی بازگشتهاند. الکس رابرتسون از کاردیف سیتی و کامرون دِولین از هارتس اسکاتلند هم در بین دعوتشدگان حضور دارند.
اما شاید خبرسازترین نام در فهرست جدید، دنیل ارزانی باشد؛ مهاجم تکنیکی و خلاقی که ریشهای ایرانی دارد و حالا پس از مدتی دوری، دوباره به ترکیب تیم ملی کشورش بازگشته است. ارزانی تابستان گذشته از ملبورن ویکتوری به فرنتسواروش مجارستان پیوست و تاکنون در دو بازی لیگ مجارستان برای این تیم به میدان رفته است.
ارزانی متولد خرمآباد است و در هفت سالگی به همراه خانوادهاش به سیدنی مهاجرت کرد. او دوران نوجوانی خود را در فوتبال پایه استرالیا سپری کرد و علاوه بر انگلیسی، به زبان فارسی نیز تسلط کامل دارد. این مهاجم در سال ۲۰۱۸ بهعنوان جوانترین بازیکن استرالیا در جام جهانی روسیه به میدان رفت و حالا با بازگشت به جمع ساکروس، امیدوار است دوباره جایگاه خود را در ترکیب اصلی تیم پوپوویچ به دست آورد.
پوپوویچ که از زمان حضورش روی نیمکت استرالیا در ۱۰ بازی شکست نخورده، درباره این اردو گفت: «بازی با کانادا و آمریکا فرصتی فوقالعاده برای ماست تا سطح خود را در برابر دو تیم میزبان جام جهانی محک بزنیم. هدف ما حفظ تداوم و ایجاد هماهنگی بیشتر تا زمان شروع رقابتهاست.»