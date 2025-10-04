حیدری: بازیکنان باید بدانند پیراهن استقلال مسئولیت دارد

به گزارش ایلنا، خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال، در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر چادرملو اردکان اظهار داشت:«تیم چادرملو نشان داده تیمی بسیار سخت‌کوش است و تا اینجا هیچ باختی نداشته است. این موضوع کار ما را سخت می‌کند. با این حال، ما در استقلال همیشه برای جبران نتایج قبلی انگیزه داریم و فکر می‌کنم بازی فردا برای هر دو تیم بسیار دشوار باشد.»

او درباره شرایط بازیکنان استقلال گفت:«تقریباً همه بازیکنان را در اختیار داریم. روزبه چشمی و عارف غلامی که مصدوم بودند، خوشبختانه به شرایط بازی نزدیک شده‌اند. مقایسه من با مربیان قبلی درست نیست چون شخصیت‌ها متفاوت است، اما من وظایفم را در تیم به‌خوبی می‌دانم. چه در رختکن و چه در تمرینات، هم رفیق بازیکنان هستم و هم احترام آن‌ها را دارم. همیشه سعی کرده‌ام مشکلات را درون تیم حل کنیم، نه در رسانه‌ها.»

مربی استقلال افزود:«من در تمام دوران فوتبالم با استقلال افتخار کسب کرده‌ام و می‌دانم چه مسئولیتی در قبال باشگاه و هواداران دارم. وقتی تیم نتیجه نمی‌گیرد، همه در معرض انتقاد هستیم و این طبیعی است. خودم هم پس از بازی‌ها در کمپ حجازی با هواداران صحبت کردم و توضیحات لازم را دادم. ما باید بدانیم که در استقلال کوچک‌ترین مسئله بزرگ می‌شود و بنابراین باید حرفه‌ای‌تر عمل کنیم.»

حیدری درباره عملکرد ساپینتو گفت:«آقای ساپینتو حتی در بدترین شرایط، از جمله شکست ۷ بر ۱، هرگز بازیکنان را مقابل رسانه‌ها سرزنش نکرده و همیشه تلاش کرده مشکلات درون خانواده تیم حل شود. او کاملاً از بازیکنانش حمایت می‌کند و حالا نوبت بازیکنان است که پاسخ این اعتماد را با تلاش بیشتر بدهند.»

وی ادامه داد:«در بازی‌هایی که مقابل استقلال انجام می‌شود، معمولاً بازیکنان حریف انگیزه بالایی دارند. تیم‌ها شاید در طول فصل فقط چند مسابقه بزرگ مقابل استقلال و پرسپولیس داشته باشند و طبیعتاً تمام انرژی‌شان را برای این بازی‌ها می‌گذارند. به همین دلیل، بازیکنان ما باید با انگیزه‌ای دوچندان وارد زمین شوند تا بتوانند نتیجه بگیرند.»

حیدری درباره روند فنی استقلال گفت:«ما در چند بازی گذشته موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم اما در استفاده از آن‌ها دقت کافی نداشتیم. کارشناسان هم تأیید کردند که تیم ما از نظر خلق موقعیت جزو تیم‌های برتر لیگ است. با این حال، باید تمرکز و دقت بیشتری داشته باشیم تا موقعیت‌ها به گل تبدیل شوند.»

او درباره مشکلات دفاعی تیم نیز توضیح داد:«روی فاز دفاعی خیلی کار کردیم. استقلال نباید فقط در حمله خوب باشد، بلکه باید در دفاع هم منسجم عمل کند. سعی کرده‌ایم بازیکنان وقتی توپ ندارند، تیمی دفاع کنند. هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم اما پیشرفت قابل‌توجهی داشتیم.»

مربی استقلال در ادامه با اشاره به مشکل ورزشگاه آزادی گفت:«یکی از نقاط قوت استقلال و پرسپولیس همیشه ورزشگاه آزادی بوده است. متأسفانه مدتی است از این مزیت محروم شده‌ایم و این موضوع به ما ضربه زده است. تیم‌های داخلی و حتی آسیایی وقتی در آزادی بازی می‌کردند، تحت تأثیر جو ورزشگاه قرار می‌گرفتند، اما حالا از آن محرومیم. نمی‌دانم چه زمانی آزادی آماده می‌شود، اما مسئولان فدراسیون باید پاسخگو باشند. ورزشگاه تختی کیفیت زمین مطلوبی ندارد و این کار ما را برای بازی فردا سخت‌تر می‌کند.»

او در پایان گفت:«بازیکنان ما انگیزه زیادی برای جبران دارند. هیچ‌کس کم‌کاری نمی‌کند و همه به‌دنبال موفقیت تیم هستند. کیفیت فنی بازیکنان استقلال بالاست و اگر کمی تمرکز و تلاش بیشتری داشته باشند، قطعاً می‌توانیم به مسیر پیروزی بازگردیم.»

