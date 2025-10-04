به گزارش ایلنا، اندریک که فصل گذشته نشانه‌هایی از استعداد فوق‌العاده‌اش را به نمایش گذاشت و امیدواری زیادی ایجاد کرد، پس از مصدومیت طولانی هنوز نتوانسته به ترکیب اصلی تیم بازگردد. او در چهار فهرست اخیر رئال حضور داشته، اما حتی یک دقیقه هم بازی نکرده و تنها یک بار فرصت گرم کردن در کنار زمین را پیدا کرده است.

بازگشتی دشوار پس از مصدومیت

اندریک به دلیل آسیب‌دیدگی در پایان فصل گذشته، جام جهانی باشگاه‌ها، تمرینات پیش‌فصل و پنج دیدار نخست دوران ژابی آلونسو را از دست داد. حالا پس از سه هفته تمرین گروهی و پشت سر گذاشتن دوران نقاهت، مانعی تازه مقابل او قرار گرفته است: رقابت درون تیم. در حالیکه هم‌تیمی‌هایش فرصت حضور در میدان را یکی پس از دیگری به دست می‌آورند، او روی نیمکت منتظر لحظه‌ای است که هنوز فرا نرسیده و همین وضعیت اعتمادبه‌نفسش را تحت فشار قرار داده است.

گونزالو گارسیا؛ رقیب مستقیم

مقایسه وضعیت اندریک با گونزالو گارسیا، پدیده آکادمی مادرید، همه‌چیز را روشن می‌کند. در حالیکه اندریک جای شماره ۹ را به دست آورد، این گارسیا بوده که در سه بازی از چهار مسابقه اخیر فرصت بیشتری کسب کرده است. در جام جهانی باشگاه‌ها، گارسیا توانست خودی نشان دهد، اما اندریک با سفری کوتاه، مصدومیتی دوباره و بازگشت به مادرید برای شروع دومین مرحله ریکاوری، از چرخه عقب افتاد.

با وجود حضور در فهرست بازی‌های مقابل اسپانیول، لوانته، اتلتیکو و غیرت آلماتی، هنوز حتی یک دقیقه به میدان نرفته است. تنها در واندا متروپولیتانو برای گرم کردن بلند شد، در حالی‌که گارسیا ۹۹ دقیقه در شش بازی به میدان رفته است. همین موضوع باعث شده تابستان گذشته ایده قرض دادن او برای کسب تجربه بیشتر مطرح شود؛ تصمیمی که در نهایت منتفی شد، اما حالا دوباره در پنجره زمستانی می‌تواند روی میز قرار بگیرد.

ساعت به ضرر اندریک می‌چرخد

ژابی آلونسو درباره وضعیت این مهاجم گفت:«اندریک مصدومیت طولانی‌تری داشت، اما سه هفته است خوب تمرین می‌کند. مسئله به شرایط بازی بستگی دارد؛ باید لحظه مناسب برای حضورش پیدا شود. او گلزن با استعدادی است، به فضای خالی عالی نفوذ می‌کند و به زمان زیادی برای شوتزنی نیاز ندارد. اما رقابت شدید است و زمانش خواهد رسید.»

با این وجود، حتی در شرایطی که رئال برابر لوانته با نتیجه ۱-۴ یا مقابل غیرت با نتیجه ۰-۳ پیش بود، آلونسو تصمیمی برای استفاده از او نگرفت.

تهدید برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶

اندریک رؤیای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ با برزیل را در سر دارد، اما کمبود دقایق بازی می‌تواند او را از فهرست کارلو آنچلوتی دور کند. در حالیکه بازیکنانی چون رودریگو و وینیسیوس دوباره جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند، جایگاه اندریک بار دیگر متزلزل شده است.

اگر او به‌زودی فرصت بازی پیدا نکند، احتمال باز شدن دوباره پرونده انتقال قرضی در ژانویه بسیار بالاست؛ موضوعی که در تابستان رد شد اما اکنون به گزینه‌ای جدی تبدیل شده است.

انتهای پیام/