پوستر جنجالی علیه استقلال حذف شد

به گزارش ایلنا، استقلال فردا در چارچوب هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو قرار خواهد گرفت اما این مسابقه هنوز آغاز نشده با حاشیه‌ای غیرمنتظره روبه‌رو شد.

ماجرا از انتشار پوستری توسط رسانه رسمی باشگاه چادرملو آغاز شد. در این پوستر تصویر علی خدادادی، وینگر این تیم، روی صندلی‌ای با شماره ۷ دیده می‌شد و در کنار آن عدد ۶ با رنگ قرمز درج شده بود. هرچند این طراحی به ظاهر به هفته ششم لیگ اشاره داشت، اما بسیاری از هواداران استقلال آن را کنایه‌آمیز تلقی کردند و عدد ۷ را مرتبط با شکست سنگین برابر الوصل و عدد ۶ را به کری‌خوانی سنتی پرسپولیسی‌ها نسبت دادند.

انتشار این پوستر در فضای مجازی واکنش تند طرفداران استقلال را در پی داشت و موجی از انتقادات علیه باشگاه چادرملو به راه افتاد.

در نهایت، مدیران این باشگاه با هدف جلوگیری از ادامه حاشیه‌ها، پوستر جنجالی را حذف و طرح جدیدی را جایگزین کردند. این اقدام نشان داد چادرملو تمایلی ندارد تمرکز تیم پیش از دیدار حساس با استقلال تحت تأثیر مسائل بیرونی قرار گیرد.

اکنون باید دید در زمین مسابقه، استقلال که به دنبال جبران ناکامی آسیایی است یا چادرملو که قصد حفظ روند مثبت خود در لیگ را دارد، کدام تیم موفق خواهد شد رضایت هوادارانش را جلب کند.

