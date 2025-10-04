ژاوی: لامین یامال شایسته توپ طلا بود
ژاوی هرناندز میگوید همیشه به لامین یامال اعتماد داشته و این بازیکن میتواند در آینده به توپ طلا برسد.
به گزارش ایلنا، سرمربی کاتالان در حاشیه مراسم رونمایی از توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ در نیویورک، با مارکا به گفتوگو نشست و درباره خاطرات خود از جام جهانی، آینده تیم ملی اسپانیا، بازیکنان جوان و البته لامین یامال صحبت کرد. ژاوی که همراه با ستارگان بزرگی چون زینالدین زیدان، دلپیرو، یورگن کلینزمن و کافو در این مراسم حاضر بود، بار دیگر نشان داد که همچنان یکی از چهرههای تأثیرگذار فوتبال جهان است.
سوال: با نزدیک شدن به جام جهانی دیگری، خاطرات گذشته برای شما چه معنایی دارد؟
ژاوی: همه خاطرات فوقالعادهاند. توپ این دوره هم نماد سه کشور میزبان است؛ مکزیک، کانادا و آمریکا. طراحی جذابی دارد و مطمئناً لذتبخش خواهد بود.
سوال: دوست داشتید دوباره در جام جهانی بازی کنید؟
ژاوی: قطعاً. اگر میتوانستم تا همیشه بازی میکردم. متأسفانه از نظر بدنی دیگر امکانش نیست. اما نمیتوانم شکایتی داشته باشم؛ چهار بار در جام جهانی بازی کردم و یکی را بردم، چیزی که برای همیشه در زندگیام باقی خواهد ماند.
سوال: برنامه فشرده رقابتها به بازیکنان لطمه نمیزند؟
ژاوی: بله، تعداد بازیها زیاد است، اما جام جهانی همیشه متفاوت است. حتی اگر خسته به آن برسید، وقتی در آن فضا قرار بگیرید، همهچیز را فراموش میکنید و فقط میخواهید بازی کنید و بدرخشید.
سوال: تماشای جام جهانی از بیرون لذتبخش است؟
ژاوی: من ۲۴ ساعته عاشق فوتبال هستم. همسرم هم این را تأیید میکند! همهچیز را دنبال نمیکنم، اما در سطح اروپا تقریباً از همهچیز خبر دارم.
سوال: اسپانیا چه جایگاهی در جام جهانی خواهد داشت؟
ژاوی: اسپانیا در میان مدعیان اصلی است. قهرمان اروپا شده و نشان داده توان رقابت دارد. برای من همراه با آرژانتین، جزو بزرگترین شانسهای قهرمانی است.
سوال: شما اولین کسی بودید که لامین یامال را در بارسلونا به میدان فرستادید. تصور میکردید به این سطح برسد؟
ژاوی: خیلی افتخار میکنم که فرصت بازی به او دادم. در ۱۵ سالگی هم کاملاً آماده به نظر میرسید، اعتمادبهنفس بالایی داشت، در تمرینات تفاوت ایجاد میکرد و هیچ ترسی نداشت. از همان روز اول مشخص بود که یکی از «برگزیدگان» است و میتواند یک دوران را در فوتبال جهان رقم بزند.
سوال: آیا شایسته توپ طلا بود؟
ژاوی: به نظر من بله. البته امسال افتخارات تیمی نقش بیشتری داشت. بازیکنان دیگری مثل ویتینیا، صلاح، پدری و رافینیا هم شایسته بودند. اما مطمئنم لامین توپ طلا خواهد برد، وقتی تیمش قهرمان لیگ قهرمانان یا جام جهانی شود.
سوال: انتظار چنین انفجاری را داشتید؟
ژاوی: بله، بدون تردید. حتی در کادر فنی بارها گفتیم او استعداد توپ طلا دارد. فقط کافی بود به تمریناتش نگاه کنید تا متوجه شوید متفاوت است.
سوال: شما همواره نزدیک به توپ طلا بودید. آیا فکر میکنید هافبکها نادیده گرفته میشوند؟
ژاوی: هافبکهایی مثل ویتینیا، پدری یا دییونگ بازیها را کنترل میکنند، همانطور که من میکردم. نقششان بسیار مهم است، اما بازیکنانی مثل لامین یا دمبله هستند که در بازیهای بزرگ تفاوت را رقم میزنند.
سوال: سبک فوتبالتان از زمان بارسا تغییر کرده؟
ژاوی: فوتبال من همچنان بر پایه مالکیت توپ، پرسینگ، جایگیری و شناخت موقعیت همتیمیهاست. اما همه اینها بدون شور و اشتیاق بیمعناست. بازیکنانی مثل جولیانو و گاوی نمونه همین اشتیاقاند.
سوال: بوسکتس بازنشسته شد...
ژاوی: بهترین هافبک دفاعی تاریخ است. همیشه همهچیز را منطقی میکرد، هوشمندانه بازی میکرد و در دوئلها برنده میشد. او همیشه در جای درست قرار داشت. یک الگو و معیار برای همه.
سوال: در دوران حرفهای چه تیمهایی به سراغ شما آمدند؟
ژاوی: میلان اولین بود. گالیانی به بارسلونا آمد، درست بعد از اینکه با تیم ملی زیر ۲۰ سال قهرمان جهان شدم. بعد بایرنمونیخ و اینتر هم پیشنهاد دادند. روزهای سختی بود، به رفتن فکر میکردم، اما قلبم همیشه در بارسلونا بود.
سوال: نظر شما درباره لوئیس انریکه؟
ژاوی: یکی از بهترین مربیان دهه اخیر است. در بارسا با او سهگانه بردیم و فوتبال فوقالعادهای بازی کردیم. بسیار سختگیر و وسواسی است، اما بهترینها را از شما بیرون میکشد و انگیزه میدهد.