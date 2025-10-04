احتمال تعویق دیدار حساس برابر پورتو
ویروس اردوگاه بنفیکا را پیش از «کلاسیکوی پرتغال» تهدید میکند
باشگاه بنفیکا در آستانه دیدار بزرگ مقابل پورتو، روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد.
به گزارش ایلنا، گزارش رسانههای محلی نشان میدهد که یک ویروس بخش قابل توجهی از بازیکنان و اعضای کادرفنی، از جمله ژوزه مورینیو، را درگیر کرده و آمادهسازی برای جدال حساس یکشنبه شب را با مشکل مواجه ساخته است.
در ساعات اخیر چندین بازیکن بنفیکا با علائمی همچون تب، بدندرد و سردرد روبهرو شدهاند و تیم پزشکی باشگاه ناچار شده پروتکل ویژه پیگیری وضعیت سلامتی را فعال کند.
مورینیو پس از دیدار لیگ قهرمانان برابر چلسی به بروز علائمی شبیه آنفلوآنزا اشاره کرده بود، اما اکنون نشانهها متفاوت است و نگرانیها درباره گسترش بیشتر بیماری شدت گرفته است.
احتمال تعویق مسابقه
طبق قوانین لیگ پرتغال، اگر تیمی نتواند حداقل ۱۳ بازیکن ثبتشده (از جمله یک دروازهبان) در اختیار داشته باشد و پزشک سرویس ملی بهداشت شیوع بیماری را تأیید کند، امکان تعویق دیدار وجود دارد. در چنین شرایطی، تصمیم نهایی بر عهده رئیس لیگ و مدیر اجرایی خواهد بود که هماکنون در حال بررسی سناریوهای احتمالی هستند.
سرنوشت نامشخص «کلاسیکو»
بنفیکا که در جدول ردهبندی در جایگاه سوم قرار دارد، برای ماندن در کورس صدرنشینی نیاز مبرمی به پیروزی مقابل پورتو دارد. کسب سه امتیاز فاصله لوسیبونیها را با صدر به یک امتیاز کاهش میدهد، اما شکست آنها را هفت امتیاز عقب خواهد انداخت.
به این ترتیب، دیداری که قرار بود جشن فوتبال پرتغال باشد، اکنون به معمایی تبدیل شده است؛ سرنوشت «کلاسیکو» به شرایط ویروسی گره خورده که نه تنها جسم بازیکنان، بلکه روح و روان اردوی دالوژ را نیز تحتتأثیر قرار داده است.