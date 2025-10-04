تلاش رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا برای کاهش تنش با بارسلونا بر سر یامال
رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، به ماجرای مصدومیت لامین یامال ورود کرد.
به گزارش ایلنا، رافائل لوزان، رئیس فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا، در تلاش است تا تنشهای به وجود آمده میان فدراسیون و باشگاه بارسلونا بر سر مصدومیت و کنار گذاشته شدن لامین یامال از تیم ملی را کاهش دهد. او در گفتوگو با شبکه کادنا سر موضعی آشتیجویانه اتخاذ کرد و بر روابط مثبت میان دو نهاد تأکید داشت.
لوزان گفت:«بارسلونا باشگاهی بزرگ است و ما در هماهنگی نزدیک با آنها قرار داریم. نباید به اینگونه جنجالها بیش از اندازه دامن زد، فقط باید در حد لازم به آنها توجه کرد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که بارسلونا گزارش پزشکی مربوط به وضعیت یامال را منتشر کرد و حضور او در اردوی فعلی تیم ملی منتفی شد.
رئیس فدراسیون که در یک رویداد خیریه ورزشی به میزبانی انجمن خوزه رامون د لا مورنا سخن میگفت، بر ضرورت حفظ فضای آرام و سازنده تأکید کرد:«وقتی گزارش پزشکی وجود داشته باشد، مطابق با آن ارزیابی میشود. نکته مهم این است که اسپانیا، چه در فوتبال مردان و چه در فوتبال زنان، در رده نخست رنکینگ جهانی قرار دارد. من فضای خوب و صلح را دوست دارم.»
لوزان همچنین پیام تشکر خود را به همه باشگاهها به خاطر همکاری در در اختیار گذاشتن بازیکنان کلیدی تیم ملی منتقل کرد و گفت:«میخواهم از تمام باشگاههایی که حضور بازیکنان مهم در این ترکیب را تسهیل کردند، قدردانی کنم.»
به این ترتیب، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا ترجیح داد با بستن صفوف و کاهش حاشیهها، پروندهای را که طی هفتههای اخیر به موضوعی بحثبرانگیز بدل شده بود، آرام کند.