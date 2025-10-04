آیا تیلور سوئیفت طرفدار رئال مادرید است؟

خبرگزاری کار ایران
تیلور سوئیفت، خواننده مشهور، در آلبوم تازه منتشرشده خود، نام باشگاه رئال مادرید را به میان آورده است.

به گزارش ایلنا، تیلور سوئیفت، خواننده مشهور و برنده ۱۴ جایزه گرمی، در آلبوم تازه منتشرشده خود با نام *The Life of a Showgirl* که سوم اکتبر به بازار آمد، نام باشگاه رئال مادرید را به میان آورده است؛ اتفاقی که باعث خوشحالی بسیاری از مادریدیستاها شد. این ماجرا یک سال پس از آن رخ می‌دهد که ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان کنسرت‌های او بود.

در یکی از قطعات این آلبوم با عنوان *Wi$h Li$t*، سوئیفت با اشاره‌ای غیرمنتظره نام رئال مادرید را وارد متن ترانه کرده است. او در بخشی از شعر می‌خواند:«آن‌ها همه‌چیز را می‌خواهند… آن‌ها قراردادی با رئال مادرید می‌خواهند…»

این اشاره موجی از واکنش‌ها در میان طرفداران فوتبال به‌راه انداخت. گرچه مشخص نیست منظور سوئیفت دقیقاً چه کسی یا چه چیزی بوده، اما بسیاری معتقدند او از نام رئال مادرید به‌عنوان استعاره‌ای برای جاه‌طلبی و عطش سیری‌ناپذیر به شهرت و موفقیت استفاده کرده است؛ همان‌طور که هر فوتبالیستی آرزوی عقد قرارداد با رئال مادرید را دارد.

در ماه مه ۲۰۲۴، تیلور سوئیفت تور جهانی *Eras Tour* خود را به سانتیاگو برنابئو آورد و طی دو شب متوالی در برابر ورزشگاهی مملو از جمعیت روی صحنه رفت. این کنسرت‌ها موفقیتی چشمگیر قلمداد شدند و برای رئال مادرید نیز گامی بزرگ در مسیر کسب درآمد از رویدادهای غیر فوتبالی محسوب شدند.

با این حال، پس از برگزاری کنسرت‌ها انتقاداتی نیز به باشگاه وارد شد؛ گزارش‌ها حاکی از آن بود که ورزشگاه از عایق صوتی کافی برخوردار نبوده و سطح صدا به بیش از ۹۰ دسی‌بل رسیده بود، یعنی بسیار بالاتر از حد مجاز اروپایی (۵۵ دسی‌بل). همین موضوع اعتراض ساکنان محلی را برانگیخت و درباره مناسب بودن برنابئو برای میزبانی کنسرت‌های بزرگ تردیدهایی ایجاد کرد.

