واکنش سرمربی منچستریونایتد به انتقاد رسانههای انگلیسی
آموریم: ایدهای از معنی توهین ندارید!
روبن آموریم در بحبوحه شروع ضعیف منچستریونایتد در این فصل لیگ برتر، انتقادات تند و بیرحمانهای را متوجه خود دیده است، اما او با خنده میگوید که این انتقادها در مقایسه با آنچه در پرتغال تجربه کرده، چیزی به حساب نمیآیند.
به گزارش ایلنا، پس از شکست ۳-۱ برابر برنتفورد، چهرههایی مانند وین رونی، گری نویل و جیمی کاراگر حملات لفظی سنگینی علیه آموریم داشتند. نویل نتایج یونایتد را «فاجعهبار» توصیف کرد و گفت مربی پرتغالی بهانهای برای این وضعیت ندارد. رونی هم اظهار داشت که «هیچ اعتمادی» به توانایی آموریم برای بازگرداندن تیم ندارد و تأکید کرد در بازیهای یونایتد نشانی از جنگندگی، شخصیت یا میل به پیروزی دیده نمیشود. کاراگر پا را فراتر گذاشت و دوران آموریم را «یک فاجعه» خواند و خواستار برکناری فوری او شد.
با این حال، آموریم در نشست خبری روز جمعه با آرامش گفت:«هیچکس در دنیا نمیتواند همه چیز را بخواند یا گوش کند. من وقت ندارم هرچه گفته میشود را دنبال کنم. تنها سعی میکنم همه بازیها را ببینم چون بیش از همه منتقدان بازیها را رصد میکنم. اگر بخواهم به همه صداها گوش بدهم، در این شغل دوام نمیآورم.»
آموریم گفت فضای انتقاد در انگلیس بسیار ملایمتر از کشور خودش است:«شما واقعاً نمیدانید توهین یعنی چه. در پرتغال فشار و اهانت بسیار بیشتر است. وقتی اینجا میبازیم، رسانهها خیلی مودبانه رفتار میکنند.»
او همچنین تأکید کرد هرگز نگران اخراج نبوده است:«این تصمیمی است که هیئتمدیره میگیرد، نه من. باخت سخت است و گاهی ناامیدکننده، اما من باید روی کارم تمرکز کنم. اگر روزی اخراج شوم، فقط میخواهم مطمئن باشم همه تلاشم را کردهام.»
آموریم افزود که بیشترین نگرانیاش این است که بازیکنان حرف رسانهها را باور کنند:«من نگران اخراج نیستم، همه میدانیم برای ادامه پروژه باید نتیجه بگیریم. اما بزرگترین مشکل من این است که بازیکنان به شما (رسانهها) گوش دهند وقتی میگویید مشکل اصلی سیستم ۳-۴-۳ است. باید همیشه یکجور بازی کنیم؛ پیروز شویم یا شکست بخوریم.»
او در دفاع از کار خود گفت تیمش در بعضی بازیها بدشانس بوده است:«تصور کنید اگر بازی اول را مقابل آرسنال برده بودیم یا برونو فرناندز پنالتیهایش برابر فولام و برنتفورد را گل کرده بود، الان اعتماد به نفس تیم کاملاً متفاوت بود. نتایج همهچیز را تغییر میدهند.»
آموریم همچنین پذیرفت که تیمش مشکلات جدی دارد:«این روزها حتی سه مدافع نداریم؛ با لوک شاو، دو مدافع میانی و یک دفاع راست بازی میکنیم. برابر برنتفورد نیمه دوم مثل ۴-۴-۲ بود. مشکل اصلی این است که در بازی با توپ خوب نیستیم و بدون توپ خیلی نرم و بیانرژی بازی میکنیم.»
او افزود:«رسانهها نمیتوانند تعیین کنند من چه سیستمی بازی کنم. این تیم سالهاست با سیستمهای مختلف بازی کرده و مشکل ما هویت نیست، بلکه کیفیت است. شاید با یک سیستم دیگر چند بازی بیشتر ببریم، اما بدون تغییرات اساسی، قهرمانی به دست نخواهیم آورد.»
یونایتد شنبه به مصاف ساندرلند میرود؛ تیمی که پس از شروعی فوقالعاده در رده پنجم لیگ برتر قرار دارد. آموریم تأکید کرد:«فقط یک بازی کافی است تا اوضاع عوض شود. فوتبال همین است؛ با یک پیروزی امید بازمیگردد و بعد باید در بازی بعدی دوباره خود را ثابت کنیم. فردا باید عملکرد خوبی داشته باشیم.»