درخواست پپ گواردیولا برای حضور در تظاهرات حامی غزه در بارسلونا (ویدیو)
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در پیامی احساسی از مردم خواست با حضور در تظاهرات امروز بارسلونا علیه نسلکشی در غزه، صدای اعتراض خود را به گوش جهان برسانند.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، از مردم خواست در تجمع اعتراضی امروز در «خاردینتس د گراسیا» بارسلونا علیه نسلکشی در غزه شرکت کنند.
او در بیانیهای تأکید کرد:«ما شاهد یک نسلکشی زنده هستیم؛ جایی که هزاران کودک جان خود را از دست دادهاند و ممکن است بسیاری دیگر نیز قربانی شوند. نوار غزه ویران شده و جمعیت زیادی بدون غذا، آب آشامیدنی یا دارو سرگردانند.
تنها جامعه مدنی سازمانیافته میتواند جان انسانها را نجات دهد و دولتها را برای اقدام قاطع تحت فشار قرار دهد. چهارم اکتبر ساعت ۱۲:۰۰ خیابانهای خاردینتس د گراسیا را پر خواهیم کرد تا خواستار پایان این نسلکشی شویم.»
گواردیولا که در ماه ژوئن گذشته و پس از دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه منچستر، سخنانی احساسی درباره رنج مردم غزه بیان کرده بود، بار دیگر گفت:«این موضوع به ایدئولوژی ربطی ندارد، به این نیست که من درست میگویم یا تو اشتباه. موضوع بر سر عشق به زندگی و مراقبت از همسایه است.»