​درخواست پپ گواردیولا برای حضور در تظاهرات حامی غزه در بارسلونا (ویدیو)

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، از مردم خواست در تجمع اعتراضی امروز در «خاردینتس د گراسیا» بارسلونا علیه نسل‌کشی در غزه شرکت کنند.

او در بیانیه‌ای تأکید کرد:«ما شاهد یک نسل‌کشی زنده هستیم؛ جایی که هزاران کودک جان خود را از دست داده‌اند و ممکن است بسیاری دیگر نیز قربانی شوند. نوار غزه ویران شده و جمعیت زیادی بدون غذا، آب آشامیدنی یا دارو سرگردانند.

تنها جامعه مدنی سازمان‌یافته می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و دولت‌ها را برای اقدام قاطع تحت فشار قرار دهد. چهارم اکتبر ساعت ۱۲:۰۰ خیابان‌های خاردینتس د گراسیا را پر خواهیم کرد تا خواستار پایان این نسل‌کشی شویم.»

گواردیولا که در ماه ژوئن گذشته و پس از دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه منچستر، سخنانی احساسی درباره رنج مردم غزه بیان کرده بود، بار دیگر گفت:«این موضوع به ایدئولوژی ربطی ندارد، به این نیست که من درست می‌گویم یا تو اشتباه. موضوع بر سر عشق به زندگی و مراقبت از همسایه است.»

انتهای پیام/