به گزارش ایلنا، آبی‌های لندن پیش از آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵ از سوی برخی کارشناسان مدعی عنوان قهرمانی معرفی شده بودند، اما نتایج ضعیف باعث شده تا بسیاری پیش‌بینی‌های خود را پس بگیرند. تیم تحت هدایت انزو مارِسکا تاکنون تنها دو پیروزی، دو تساوی و دو شکست داشته است.

در هفته گذشته، اخراج تِرِوه چالوبا برابر برایتون همه چیز را تغییر داد و در نهایت چلسی با شکست ۳-۱ زمین را ترک کرد. اکنون آن‌ها در سه بازی اخیر لیگ تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و در رتبه هشتم جدول، هفت امتیاز کمتر از صدرنشین دارند.

از سوی دیگر، چلسی با لیستی طولانی از مصدومان و محرومان دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تیم از آغاز فصل ۲۵-۲۰۲۴ تاکنون ۱۱۸ کارت (۱۱۴ زرد و چهار قرمز) دریافت کرده که بیش از هر تیم دیگری در لیگ است.

پیروزی یک‌برصفر مقابل بنفیکا در لیگ قهرمانان البته امیدهایی ایجاد کرده، اما چلسی تلاش خواهد کرد از سومین شکست متوالی در لیگ برتر برای نخستین بار از بهار ۲۰۲۳ جلوگیری کند.

وضعیت لیورپول

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر شرایط خوبی ندارد. قرمزها پس از شکست برابر کریستال‌پالاس و باخت غیرمنتظره یک‌برصفر مقابل گالاتاسرای در لیگ قهرمانان، حالا برای دومین بار در دوران اشلوت دو شکست پیاپی را تجربه کرده‌اند.

پنج پیروزی ابتدایی لیورپول در لیگ چندان قانع‌کننده نبود و حالا خطر سقوط از صدر جدول بیش از پیش جدی است. اگر آرسنال در بازی عصر شنبه مقابل وستهام پیروز شود، لیورپول پیش از ورود به زمین مقابل چلسی دیگر صدرنشین نخواهد بود.

عملکرد ضعیف خارج از خانه مقابل چلسی نیز برای شاگردان اشلوت نگران‌کننده است؛ لیورپول در چهار دیدار اخیر لیگ برتر در استمفوردبریج پیروز نشده است. مارسکا و اشلوت علاوه بر شباهت ظاهری روی نیمکت‌ها، یک وجه مشترک جالب دارند؛ هر دو سرمربی بی‌مو هستند که حالا با اندیشه‌های متفاوت خود می‌خواهند نتیجه این جدال بزرگ را رقم بزنند.

اخبار تیمی

* چلسی: اخراج ژوائو پدرو در لیگ قهرمانان تأثیری بر حضور او در لیگ ندارد، اما چالوبا یک جلسه محروم خواهد بود. علاوه بر او، مودریک (محرومیت)، اسوگو (ران)، آدارابیو (ساق پا)، پالمر (کشاله ران)، دلاپ (ران) و کولویل (زانو) غایب خواهند بود. وضعیت وسلی فوفانا (ضربه به سر) و آندری سانتوس (کبودی) نیز نامشخص است.

مارسکا تأکید کرد که «هفت یا هشت بازیکن» در دسترس نخواهند بود. در صورت غیبت فوفانا، احتمال دارد جاش آچِم‌پونگ به‌عنوان مدافع میانی اضطراری کنار ژورل هاتو نوجوان بازی کند.

* لیورپول: آلیسون بکر به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران این بازی را از دست خواهد داد. هوگو اکیتیکه هم در میانه هفته آسیب دید، اما امیدهایی برای بازگشت سریع او وجود دارد. الکساندر ایساک در خط حمله حضور پیدا می‌‌‌کند و به دنبال گلزنی در استمفوردبریج برای سومین فصل متوالی است. خبر خوب برای قرمزها بازگشت احتمالی فدریکو کیه‌زا است، اما جیووانی لئونی (پارگی رباط صلیبی) همچنان در دوران نقاهت است.

ترکیب احتمالی دو تیم

چلسی:

سانچز، جیمز، آچم‌پونگ، بادیاشیل، کوکوریا، انزو فرناندز، کایسدو، استوائو، بوانانوت، نتو، پدرو

لیورپول:

مامارداشویلی، فریمپونگ، کوناته، فن‌دایک، کرکز، مک‌آلیستر، گراونبرخ، صلاح، سوبوسلای، خاکپو، ایساک

