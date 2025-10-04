گل علیپور به یاد گل به السد

به گزارش ایلنا، آقای گل پرسپولیس در سالروز بازی رفت با السد در نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ یک گل دیگر برای تیمش به ثمر رساند. در آن بازی، علیپور در یک فرار سریع، پرسپولیس را صاحب ضربه پنالتی و خود آن ضربه را به گل پیروزی بخش تبدیل کرد.

یک روز پس از سالگرد آن مسابقه در بازی با گل‌گهر تقریبا اتفاق مشابهی روی داد. البته این بار با حرکت علیپور و با تیزچنگی امید عالیشاه، پرسپولیس صاحب یک ضربه پنالتی شد که علیپور، آن را گل تبدیل کرد. البته این بار گل علیپور بازی را به تساوی کشاند.

علی علیپور تنها گلزن این فصل سرخپوشان بوده و با 4 گل زده در 6 بازی برای آقای گلی رقابت می‌کند.

