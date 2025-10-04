خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل علیپور به یاد گل به السد

گل علیپور به یاد گل به السد
کد خبر : 1695284
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم گلزن پرسپولیس تقریبا در سالگرد گلی که به السد زد بار دیگر روی ضربه پنالتی گلزنی کرد.

به گزارش ایلنا، آقای گل پرسپولیس در سالروز بازی رفت با السد در نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ یک گل دیگر برای تیمش به ثمر رساند. در آن بازی، علیپور در یک فرار سریع، پرسپولیس را صاحب ضربه پنالتی و خود آن ضربه را به گل پیروزی بخش تبدیل کرد.

یک روز پس از سالگرد آن مسابقه در بازی با گل‌گهر تقریبا اتفاق مشابهی روی داد. البته این بار با حرکت علیپور و با تیزچنگی امید عالیشاه، پرسپولیس صاحب یک ضربه پنالتی شد که علیپور، آن را گل تبدیل کرد. البته این بار گل علیپور بازی را به تساوی کشاند.

علی علیپور تنها گلزن این فصل سرخپوشان بوده و با 4 گل زده در 6 بازی برای آقای گلی رقابت می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی