به گزارش ایلنا، سرخیو رگیلون، مدافع اسپانیایی سابق تاتنهام و منچستریونایتد، به زودی فوتبال خود را در آمریکا ادامه خواهد داد. فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی، خبر داده مذاکرات میان اینترمیامی و این بازیکن در حال پیشرفت است و توافق نهایی نزدیک به قطعی شدن به نظر می‌رسد.

رگیلون که از تابستان گذشته قراردادش با تاتنهام به پایان رسید، پیشنهادات متعددی از تیم‌های اروپایی و آمریکایی داشت، اما در نهایت انتقال به MLS و حضور در تیمی که لیونل مسی در آن توپ می‌زند را بهترین انتخاب دانست.

این مدافع ۲۷ ساله سابقه حضور طولانی در تاتنهام و تجربه بازی در منچستریونایتد را دارد و همین موضوع باعث شده در بازار نقل‌وانتقالات مورد توجه تیم‌های مختلف باشد.

جالب آن‌که رگیلون مدتی در فهرست خرید پرسپولیس نیز قرار داشت و گزینه‌ای برای تقویت جناح چپ خط دفاعی سرخ‌ها محسوب می‌شد. با این حال، به دلیل شروط خاصی که از سوی او مطرح شد و با شرایط فوتبال ایران همخوانی نداشت، این انتقال هرگز عملی نشد.

اکنون همه چیز مهیای پیوستن او به اینتر میامی است و گفته می‌شود ظرف روزهای آینده این انتقال رسماً اعلام خواهد شد. با این جابه‌جایی، رگیلون فرصت خواهد داشت تا در کنار لیونل مسی و دیگر ستاره‌های اینتر میامی، فصل جدیدی از دوران حرفه‌ای خود را در لیگ آمریکا تجربه کند.

