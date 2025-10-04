رگیلون در آستانه پیوستن به اینتر میامی؛
ستاره مدنظر پرسپولیس همبازی مسی میشود
سرخیو رگیلون، مدافع سابق رئال مادرید، در مسیر انتقال به اینترمیامی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، سرخیو رگیلون، مدافع اسپانیایی سابق تاتنهام و منچستریونایتد، به زودی فوتبال خود را در آمریکا ادامه خواهد داد. فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی، خبر داده مذاکرات میان اینترمیامی و این بازیکن در حال پیشرفت است و توافق نهایی نزدیک به قطعی شدن به نظر میرسد.
رگیلون که از تابستان گذشته قراردادش با تاتنهام به پایان رسید، پیشنهادات متعددی از تیمهای اروپایی و آمریکایی داشت، اما در نهایت انتقال به MLS و حضور در تیمی که لیونل مسی در آن توپ میزند را بهترین انتخاب دانست.
این مدافع ۲۷ ساله سابقه حضور طولانی در تاتنهام و تجربه بازی در منچستریونایتد را دارد و همین موضوع باعث شده در بازار نقلوانتقالات مورد توجه تیمهای مختلف باشد.
جالب آنکه رگیلون مدتی در فهرست خرید پرسپولیس نیز قرار داشت و گزینهای برای تقویت جناح چپ خط دفاعی سرخها محسوب میشد. با این حال، به دلیل شروط خاصی که از سوی او مطرح شد و با شرایط فوتبال ایران همخوانی نداشت، این انتقال هرگز عملی نشد.
اکنون همه چیز مهیای پیوستن او به اینتر میامی است و گفته میشود ظرف روزهای آینده این انتقال رسماً اعلام خواهد شد. با این جابهجایی، رگیلون فرصت خواهد داشت تا در کنار لیونل مسی و دیگر ستارههای اینتر میامی، فصل جدیدی از دوران حرفهای خود را در لیگ آمریکا تجربه کند.