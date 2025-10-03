خبرگزاری کار ایران
گزینه پرسپولیس هم تیمی مسی خواهد شد/ هایجک سرخ ها از اینتر میامی

اینتر میامی در حال انجام مذاکره برای جذب سرخیو رگیلون است.

به گزارش ایلنا، فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی اعلام کرد که مذاکرات میان اینتر میامی و مدافع اسپانیایی در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود این بازیکن به‌صورت آزاد از تاتنهام به تیم MLS بپیوندد. رگیلون که از جولای قراردادش با اسپرز به پایان رسیده، گزینه‌های متعددی برای ادامه دوران حرفه‌ای خود داشته اما این پیشنهاد را به عنوان بهترین انتخاب در نظر گرفته است.

رگیلون سابقه بازی طولانی در تاتنهام را دارد و مدتی نیز در منچستریونایتد به میدان رفته است. این تجربه‌ها باعث شده او به گزینه‌ای جذاب برای تیم‌های مختلف تبدیل شود و باشگاه‌های اروپایی و آمریکایی در جذب این دفاع چپ اسپانیایی رقابت داشته باشند.

نکته جالب در مذاکرات این است که سرخیو رگیلون گزینه وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، برای سمت چپ خط دفاعی این تیم هم بود اما این بازیکن پیشنهاد سرخ‌ها را رد کرده و حالا به نظر تصمیم گرفته مسیر جدیدی در آمریکا تجربه کند.

گفته می‌شود که انتقال رگیلون به MLS در روزهای آینده قطعی خواهد شد و او آماده است تا فصل بعدی را در لیگ آمریکا تجربه کند. مذاکرات نهایی برای شرایط قرارداد و جزئیات حقوقی نیز در جریان است و احتمالاً به زودی رسمی خواهد شد.

نکته مهم اینکه او شروط خاصی برای انتقال به پرسپولیس در نظر داشت که به هیچ وجه با شرایط فوتبال ایران سازگار نبود اما حالا این بازیکن گرانقیمت میتواند در لیگ آمریکا و تیم لیونل مسی، دوباره در صحنه ویژه فوتبالی قرار بگیرد.

 

