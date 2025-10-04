مهینی 23 بازیکن را به اردو دعوت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شادی مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 17 سال اسامی 23 ملی پوش را اعلام کرد تا از فردا (یکشنبه 13 مهر) در مرکز ملی فوتبال تمرینات خود را برای حضور در مرحله انتخابی جام ملتهای فوتبال نوجوانان بانوان آسیا آغاز کنند. بازیکنان تا 18 مهرماه در تهران حضور داشته و سپس به عربستان اعزام می شوند تا با تیم های لبنان، کویت و عربستان به رقابت بپردازند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

عسل دهقان نیا (اردبیل)

ویان کمانگر (کردستان)

سونیا کوراوند ، درسا قاسمی ، مریم خلیلی (خوزستان)

دینا قربانی (فارس) باران حسینی(کرمانشاه)

آرتینا شهابی ، فاطمه لطف زاده (تهران)

ویانا حق شناس ، سارا رهنما، ستیا فروزانفر ، ترنم انصاری(اصفهان)

تانیا قربانی ، الینا شهبازی ، فاطمه ممشلی (گلستان)

مهرسا براری، یسنا جعفرنیا (گیلان)

هانیه نقدی ،یکتا نهنگ (مازندران)

هلیا تقی زاده(آذربایجان غربی)

آرشیدا نیکومنش (خراسان رضوی)

سما نوروزی (بوشهر)

برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:

*دوشنبه 21 مهر

ایران – عربستان/ ساعت 20:15 به وقت محلی

*چهارشنبه 23 مهر

کویت – ایران/ ساعت 16:15 به وقت محلی

*جمعه 25 مهر

ایران – لبنان / ساعت 16:15 به وقت محلی

