تمرین پرسپولیس سه روز تعطیل شد

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت شب گذشته در دیدار برابر گل گهر سیرجان از هفته ششم مسابقات لیگ برتر به تساوی رضایت دادند و طی آن، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به بازی‌های تیم ملی و فیفادی، سه روز به قرمزپوشان استراحت داد تا تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز سه‌شنبه هفته جاری پیگیری شود.

هفته هفتم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس هم از روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر آغاز می‌شود و پرسپولیس در روز شنبه ۲۶ مهر ماه میهمان خیبر در خرم آباد خواهد بود.

انتهای پیام/