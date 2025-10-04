به گزارش ایلنا، در روزهایی که شایعات زیادی پیرامون احتمال بازگشت فرهاد مجیدی به نیمکت استقلال مطرح شده، سرمربی محبوب آبی‌ها بدون توجه به این گمانه‌زنی‌ها کار خود را در امارات ادامه می‌دهد. مجیدی روز گذشته تیم البطائح را تمرین داد تا شاگردانش را برای دیدار حساس برابر الوحده آماده کند؛ مسابقه‌ای که قرار است ۱۳ روز دیگر برگزار شود و اهمیت زیادی برای جایگاه البطائح در جدول لیگ ادنوک لیگ دارد.

پس از ناکامی‌های اخیر استقلال، از جمله شکست مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، بار دیگر نام مجیدی به‌عنوان گزینه جانشینی ساپینتو بر سر زبان‌ها افتاد و فضای مجازی پر از درخواست هواداران استقلال برای بازگشت او شد. با این حال، واقعیت این است که مجیدی همچنان تحت قرارداد با البطائح قرار دارد و در وضعیت کنونی، امکان حضور او روی نیمکت استقلال وجود ندارد. او در شرایطی قرار گرفته که تیمش در این فصل نتایج ضعیفی گرفته و ممکن است آینده او نیز به نتیجه دیدار با الوحده بستگی داشته باشد.

البطائح در هفته‌های پیش رو برنامه فوق‌العاده دشواری دارد و باید برابر سه تیم قدرتمند فوتبال امارات، یعنی الوحده، شباب الاهلی (در جام ریاست جمهوری) و الجزیره قرار بگیرد. این بازی‌ها می‌توانند سرنوشت نیمکت مجیدی در البطائح را مشخص کنند و از همین حالا حساسیت زیادی پیرامون عملکرد او در این مقطع وجود دارد. با این وجود، تمرینات روز گذشته البطائح نشان داد که مجیدی تمرکزش را روی آماده‌سازی تیمش گذاشته و حتی چند بازیکن جوان نیز به ترکیب تمرینی این تیم اضافه شدند.

در نهایت باید گفت، هرچند شایعات بازگشت مجیدی به استقلال به اوج خود رسیده و هواداران این تیم همچنان نام او را به‌عنوان گزینه شماره یک خود مطرح می‌کنند، اما واقعیت این است که فعلاً سرمربی سابق استقلال برنامه‌هایش را با البطائح دنبال می‌کند.

انتهای پیام/