ادامه اعتراض گلر گل‌گهر بابت پنالتی پرسپولیس
فرزین گروسیان معتقد است کوپال ناظمی در اعلام پنالتی به سود پرسپولیس اشتباه کرده است.

به گزارش ایلنا، فرزین گروسیان دروازه‌بان تیم گل‌گهر سیرجان، پس از پایان دیدار برابر پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، نسبت به تصمیم داور در اعلام پنالتی اعتراض کرد. او تصویری از لحظه برخورد با امید عالیشاه را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «عادلانه قضاوت کنید، این صحنه پنالتی بود؟!»

صحنه‌ای که منجر به اعلام پنالتی برای پرسپولیس شد، در نیمه دوم مسابقه و در شرایطی رقم خورد که گروسیان برای دفع توپ از دروازه خارج شد اما در برخوردی نزدیک با امید عالیشاه، مهاجم پرسپولیس روی زمین افتاد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. این تصمیم با واکنش شدید بازیکنان گل‌گهر همراه شد، اما کوپال ناظمی با قاطعیت روی نظر خود ایستاد.

گروسیان در این فصل عملکردی خوبی داشته و تا اینجا هیچ گلی در جریان بازی دریافت نکرده است. با این حال، او حالا برای سومین‌بار در لیگ بیست‌وپنجم از روی نقطه پنالتی دروازه‌اش باز شده است؛ با این تفاوت که در این مسابقه خودش مرتکب خطا شد و تصمیم داور را ناعادلانه می‌دانست.

دروازه‌بان سیرجانی‌ها پس از سوت اعلام پنالتی لحظاتی روی زمین افتاد و به نشانه اعتراض، با ناظمی صحبت کرد. او اعتقاد داشت توپ در لحظه برخورد، در مالکیت کاملش بوده و عالیشاه با ادامه مسیر خود باعث ایجاد برخورد شده است. با این حال، داور مسابقه تصمیم خود را تغییر نداد و پرسپولیس از همان پنالتی به گل تساوی دست یافت. اعتراض‌های گروسیان اما با پایان بازی هم تمام نشد و او در فضای مجازی نیز موضع خود را تکرار کرد.

