محرومیت رامین رضاییان با حکم کمیته استیناف تایید شد

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان که پس از اخراج جنجالی‌اش در بازی برابر استقلال خوزستان با حکم محرومیت کمیته انضباطی روبه‌رو شده بود، حالا اعتراض او در کمیته استیناف نیز رد شده است.

طبق اعلام رسمی، اعتراض باشگاه استقلال نسبت به محرومیت این بازیکن رد شد و رأی قبلی کمیته انضباطی عیناً تأیید گردید. بر این اساس، رضاییان باید علاوه بر پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی، دو جلسه از همراهی استقلال محروم بماند که یک جلسه آن به‌صورت تعلیقی تا پایان فصل در نظر گرفته شده است.

این رأی به معنای آن است که مدافع-هافبک باتجربه استقلال که بازی مقابل شمس آذر قزوین را از دست داده بود، در ادامه فصل نیز باید با احتیاط بیشتری رفتار کند تا بخش تعلیقی محرومیتش فعال نشود. باشگاه استقلال امیدوار بود که کمیته استیناف دست‌کم محرومیت تعلیقی را لغو کند اما با تأیید کامل حکم، عملاً این بازیکن دیگر شانسی برای کاهش محرومیت نخواهد داشت.

در حکم صادره آمده است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای رامین رضائیان بازیکن تیم استقلال تهران به یک میلیارد ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت از حضور در مسابقات رسمی ( یک جلسه تعلیق تا پایان فصل ) بدلیل بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی در مسابقه فوتبال مقابل استقلال خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته سوم) کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است.

