مدیران خودرو
بازگشت کاپیتان استقلال به ترکیب در دیدار با چادرملو

بازگشت کاپیتان استقلال به ترکیب در دیدار با چادرملو
مصدومیت کاپیتان استقلال برطرف شده و او می‌تواند آبی‌پوشان را در دیدار مقابل چادرملو اردکان همراهی کند.

به گزارش  ایلنا، استقلال که در هفته گذشته شکست تلخی برابر المحرق بحرین در رقابت‌های آسیایی تجربه کرد، یکی از غایبان بزرگ خود را در اختیار نداشت. روزبه چشمی به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست تیمش را همراهی کند و غیبت او در جریان بازی به وضوح احساس شد؛ موضوعی که بار دیگر ضعف استقلال در فاز دفاعی را نمایان کرد.

اکنون اما خبر خوشی برای هواداران و کادر فنی رسیده است. چشمی پس از طی دوران درمان و ریکاوری به تمرینات گروهی بازگشته و طی روزهای اخیر بدون مشکل در کنار سایر بازیکنان تمرین کرده است. کادر پزشکی نیز شرایط او را مطلوب ارزیابی کرده و تایید داده که این بازیکن آماده حضور در میدان است.

به این ترتیب، کاپیتان استقلال می‌تواند در دیدار برابر چادرملو در دسترس ریکاردو ساپینتو باشد و بار دیگر نقش کلیدی خود را چه در قلب خط دفاع و چه در میانه میدان ایفا کند. بازگشت چشمی می‌تواند خبر بسیار امیدوارکننده‌ای برای آبی‌پوشان در آستانه ادامه رقابت‌های لیگ و جبران نتایج اخیر باشد.

