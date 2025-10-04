کارگرجم از بیمارستان مرخص شد
اکبر کارگرجم با بهبود شرایط جسمانی از بیمارستان مرخص شد اما همچنان تحت نظارت پزشکان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم پیشکسوت استقلال و تیم ملی فوتبال ایران پس از حدود ۱۰ روز بستری در بیمارستان امروز مرخص شد تا ادامه دوران نقاهت خود را در منزل پشت سر بگذارد.
کارگرجم که یکی از بازیکنان شاخص خط دفاعی فوتبال ایران در دهههای گذشته محسوب میشود و به دلیل جنگندگی که در زمین داشت با لقب «سیمخاردار» شناخته میشد،او اوایل مهرماه به دلیل مشکلات جسمانی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود و خوشبختانه با بهبود نسبی شرایط جسمی، پزشکان اجازه مرخصی او را صادر کردند تا دوران ریکاوری را در خانه ادامه دهد.
در طول روزهای بستری چهرههای مطرح فوتبال ایران از جمله پیشکسوتان استقلال، اعضای هیئتمدیره و تعدادی از بازیکنان سابق و افراد سرشناس ورزش از او عیادت کردند و جویای وضعیت سلامتی او شدند.