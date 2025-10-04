خبرگزاری کار ایران
یک پرسپولیسی به لیست عراق بازگشت

نام بشار رسن و ایمن حسین در فهرست جدید تیم ملی عراق دیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، گراهام آرنولد، سرمربی استرالیایی تیم ملی عراق، روز جمعه فهرست نهایی شامل ۲۸ بازیکن را برای حضور در مرحله پلی‌آف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد. در این لیست، ایمن حسین مهاجم باتجربه، رهبری تیم را بر عهده خواهد داشت.

مسابقات پلی‌آف آسیایی از ۸ تا ۱۴ اکتبر در شهر جده عربستان برگزار می‌شود و تیم ملی عراق باید به مصاف اندونزی و عربستان برود. نخستین دیدار «اسود الرافدین» برابر اندونزی در روز ۱۱ اکتبر برگزار خواهد شد و پس از آن در روز ۱۴ اکتبر با عربستان دیدار خواهد کرد.

طبق مقررات، تیم‌های صدرنشین هر گروه مستقیماً راهی جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شوند تا به تیم‌های ژاپن، کره‌جنوبی، ایران، اردن، ازبکستان و استرالیا که پیش‌تر جواز حضور گرفته‌اند، ملحق شوند. تیم‌های دوم هر گروه نیز باید در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ در دیدارهای رفت و برگشت به مصاف هم بروند و برنده، سهمیه حضور در پلی‌آف جهانی را به دست خواهد آورد.

لیست جدید تیم ملی عراق شاهد بازگشت بشار رسن، هافبک تیم پاختاکور ازبکستان، بود. همچنین نام زیدان اِقبال نیز در بین دعوت‌شدگان دیده می‌شود.

افزون بر این، عمار محسن مهاجم شاغل در لیگ سوئد، انمار شیر هافبک، و کوین یعقوب بازی‌ساز عراقی که ماه گذشته در جام پادشاه تایلند خوش درخشید و سهم مهمی در قهرمانی عراق داشت، به لیست اضافه شده‌اند.

فهرست کامل بازیکنان دعوت‌شده:

جلال حسن، احمد باسل، فهد طالب، ریبین سولاقا، مناف یونس، آکام هاشم، زید تحسین، مصطفی سعدون، حسین علی، شیرکو کریم، فرانس بطرس، احمد یحیی، میرخاص دوسکی، انمار شیر، اسامه رشید، امیر العماری، کوین یعقوب، زیدان اِقبال، یوسف الأمین، ابراهیم بایش، منتظر ماجد، بشار رسن، مارکو فرج، حسن عبدالکریم، علی جاسم، ایمن حسین، مهند علی و عمار محسن.

