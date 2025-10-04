سورپرایز محرم در دربی؛ گاندوی سابق در پیراهن شیرهای زاینده رود
احتمال حضور مجید علیاری در دربی اصفهان وجود دارد و او بعد از مدتها به ترکیب اصلی خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، مجید علیاری یکی از خریدهای سپاهان در نقل و انتقالات تابستانی بود که تحت تاثیر عملکرد خوبی که با پیراهن ذوب آهن داشت به جمع طلاییپوشان اضافه شد اما شرایط برای او برخلاف انتظارش پیش رفت و هنوز مسابقهای را از ابتدا در ترکیب قرار نگرفته و معمولا به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین میشود.
تقابل با یاران سابق، شناخت از خط دفاعی ذوب آهن و انگیزه گلزنی در این مسابقه تمام آپشنهایی است که او نسبت به انزو کریولی دارد و به احتمال زیاد با اعتماد محرم نویدکیا از ابتدا در ترکیب سپاهان قرار خواهد گرفت، مهاجم سرعتی اما تنومند هنوز نتوانسته روزهای خوبی که با گاندوها داشت را در دیگر تیم اصفهانی تکرار کند و انتظار فرصتهای بیشتر را میکشد تا خودش را به کادرفنی ثابت کند.
او فصل گذشته در دربی اصفهان با پیراهن ذوب آهن بازی کرد و هرچقدر تیمش در آن مسابقه خوب نبود و چهار گل دریافت کرد اما علیاری پاس تک گل تیمش را ارسال کرد تا در آن مسابقه هم مقابل یک تیم مدعی دیگر تاثیرگذار بوده باشد.
علیاری در فیفادی گذشته عملکرد خوبی در کافا داشت و سه گل برای تیم ملی به ثمر رساند و امیدوار است که در این مسابقه نمایشی داشته باشد تا در فیفادی مهرماه هم بتواند نظر کادرفنی را به خودش جلب کند.