بازگشت سردار به تهران؛ آماده دعوت به تیم ملی
سردار آزمون مهاجم تیم شباب الاهلی به ایران برگشته تا آماده حضور در اردوی تیم ملی شود.
به گزارش ایلنا، سردار آزمون، مهاجم تیم شبابالاهلی امارات، بامداد چهارشنبه وارد تهران شد تا برای حضور در اردوی جدید تیم ملی ایران آماده شود و در لیست امیر قلعه نویی برای بازی با روسیه و تانزانیا آماده شود.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که آزمون اردوی قبلی ملیپوشان را به دلیل مصدومیت از دست داده بود و بازگشت او به جمع یارانش اهمیت ویژهای برای کادرفنی دارد. آزمون در هفتههای اخیر پس از رهایی از آسیبدیدگی توانسته نمایشهای امیدوارکنندهای در لیگ امارات داشته باشد و همین موضوع باعث شده کادر فنی تیم ملی نگاه ویژهای به او داشته باشد. او یک گل مهم را در دیدار با النصر دبی به ثمر رساند و باعث شد تا تیمش برنده دربی شود.
اردوی تیم ملی از این هفته آغاز میشود و هنوز فهرست بازیکنان بهطور رسمی اعلام نشده است، اما حضور زودهنگام سردار در تهران نشانهای روشن از نقش پررنگ او در برنامههای امیر قلعهنویی است. تیم ملی ایران در روزهای فیفادی ابتدا مقابل روسیه قرار میگیرد و سپس دیداری دوستانه با تانزانیا برگزار خواهد کرد؛ دو مسابقهای که بخشی از آمادهسازی ملیپوشان برای مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به حساب میآید.
آزمون همواره یکی از ارکان اصلی خط حمله ایران بوده و حالا هواداران فوتبال امیدوارند او در کنار مهدی طارمی دوباره زوج خطرناک و گلزن خط حمله را تشکیل دهد.
سردار آزمون با 57 گل دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی ایران محسوب میشود و در عین حال با 91 بازی ملی پس از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش، سومین بازیکن پرسابقه حال حاضر تیم ملی به حساب میآید.