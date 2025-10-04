نگین فوتبال بانوان؛ طوفان برای خانم گلی با 8 گل زده در 3 بازی
نگین زندی توانسته خودش را به عنوان یک مدعی جدی خانم گلی این فصل لیگ برتر زنان معرفی کند.
به گزارش ایلنا، خاتون در حالی به یکه تازی خود در لیگ برتر فوتبال زنان ادامه میدهد که شاید تصور میشد در پی جدایی زهرا قنبری - مهاجمی که در سالهای اخیر بارها با این تیم عنوان خانم گلی رسیده – کار خاتون به مشکل بخورد. اما اصلا چنین اتفاقی نیفتاد.
خاتون بم که همچنان نسبت به سایر تیمها، یک بازی کمتر انجام داده، با 9 امتیاز صدرنشین است. آن هم با این شرایط که در این سه بازی آمار عجیب و غریب 19 گل زده و فقط یک گل خورده را دارد. انگار از همین شروع فصل، اسب خود را برای یک قهرمانی دیگر زین کرده!
در غیاب زهرا قنبری، نگین زندی به ستاره اصلی تیم خاتون تبدیل شده است. زندی که فصل پیش هم عملکرد خوبی داشت و مثل همیشه پای ثابت تیم ملی بود، فصل موفق خود را با درخشش در مسابقات مقدماتی جام ملتهای زنان آسیا تکمیل کرد. شاهکار او در بازی پایانی و برد دراماتیک 1-2 جلوی اردن رقم خورد که گل دوم ایران را زد و پیروزی و صعود را قطعی کرد.
او در فصل جدید لیگ برتر نیز فراتر از حد انتظار ظاهر شده است. نگین در سه بازی تیم خاتون، 8 گل از 19 گل تیمش را زده و فعلا در جدول گلزنان پیشتازی میکند. او در بازی اول خاتون (برد 0-6 جلوی یاسام کردستان) هتتریک کرد، در شکست دادن ایستا (با نتیجه 0-5) یک گل زد و مقابل فراایساتیس (برد 1-8) پوکر کرد.
ناگفته نماند که فعلا نگین زندی و مونا حمودی بهترین گلزنان خاتون بم در فصل جدید هستند که توانستهاند در هر بازی گلزنی کنند. مونا هم در این سه بازی، چهار گل زده دارد.