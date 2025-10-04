خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی جهان هند ۲۰۲۵؛

بازیار طلایی شد/ برنز به بندری رسید

بازیار طلایی شد/ برنز به بندری رسید
کد خبر : 1695202
لینک کوتاه کپی شد.

ملی پوشان پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب نیزه موفق به کسب مدال طلا و برنز مسابقات جهانی شدند.

به گزارش ایلنا و به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، در هشتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (شنبه)، علی بازیار و عرفان بندری ملی پوشان کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 به مصاف حریفان خود رفتند و علی بازیار توانست با رکورد ۳۲.۲۴ متر مدال طلای جهان و عنوان قهرمانی را از آن خود کند و عرفان بندری دیگر نماینده کشورمان با ثبت رکورد ۳۱.۲۳ متر موفق به کسب مدال برنز مسابقات جهانی شد.

تعداد مدال‌های کاروان کشورمان به ۱۲ عدد رسید که شامل ۶ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی و علی بازیار، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی