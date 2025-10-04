ابهام در آینده نیمکت استقلال!

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال پس از شکست برابر المحرق بحرین اعلام کرده بود که روز پنجشنبه جلسه‌ای با ریکاردو ساپینتو برگزار خواهد شد و نتیجه آن به اطلاع هواداران خواهد رسید. این اطلاعیه در حالی منتشر شد که هواداران خواستار تعیین تکلیف فوری تیم بودند.

با گذشت یک روز از زمان جلسه، هنوز هیچ خبر رسمی از خروجی آن منتشر نشده است. نه بیانیه‌ای صادر شده و نه موضع شفافی از سوی مدیران یا خود ساپینتو در رسانه‌ها دیده می‌شود. این سکوت، ابهامات درباره آینده نیمکت استقلال را بیش از پیش کرده و شایعات مختلفی در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

براساس اخبار به دست آمده، جلسه پنجشنبه بدون حضور ساپینتو و تنها با حضور مدیران باشگاه و هلدینگ برگزار شده است. در این جلسه نه درباره قطع همکاری با مربی پرتغالی تصمیم‌گیری شد و نه حتی فرصتی تا دیدار مقابل چادرملو به او داده شد. ساپینتو نیز به همین دلیل در تمرینات دو روز اخیر شرکت کرده و روال عادی کارهای روزمره خود را ادامه داده است.

گفته می‌شود اختلاف نظر میان مدیران باشگاه عامل اصلی سکوت و بی‌نتیجه ماندن جلسه است؛ بخشی از هیئت‌مدیره معتقد است باید به ساپینتو فرصت بیشتری داده شود، در حالیکه گروه دیگر روی تغییر کادر فنی تأکید دارند. این دودستگی سبب شده هواداران همچنان در بلاتکلیفی باشند.

نکته قابل توجه دیگر، عدم انتشار اخبار و تصاویر تمرینات استقلال است. برخلاف روزهای گذشته که گزارش‌های تمرینی در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شد، این بار هیچ اطلاعاتی از تمرینات شاگردان ساپینتو ارائه نشده است که خود مورد توجه رسانه‌ها و هواداران قرار گرفته است.

