توماس توخل: جود بلینگام هنوز آماده نیست

به گزارش ایلنا، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، اعلام کرد که جود بلینگام به دلیل بازی نکردن کافی و نرسیدن به آمادگی کامل از فهرست تیم برای دیدار دوستانه مقابل ولز و بازی انتخابی جام جهانی مقابل لتونی خط خورده است.

توخل گفت: می‌دانم تمرکز شما روی جود است، او بازیکنی بسیار ویژه است. اما در این اردو تصمیم گرفتیم به ترکیب قبلی پایبند بمانیم. بلینگام هنوز در رئال مادرید آمادگی کامل ندارد و فقط یک بار در ترکیب اصلی بازی کرده است.

او افزود که با بلینگام تلفنی صحبت کرده و هافبک انگلیسی خواهان حضور در تیم ملی بوده است. توخل درباره اختلافات احتمالی با بلینگام پس از اظهاراتش در بازی دوستانه مقابل سنگال نیز گفت: نه، هیچ مشکلی وجود ندارد. او یکی از بهترین هافبک‌های جهان است، اما فوتبال یک ورزش گروهی است و باید به راه‌حل تیمی پایبند باشیم.

سرمربی انگلیس همچنین تأکید کرد که فیل فودن و جک گریلیش، با وجود درخشش در لیگ، برای این اردو دعوت نشدند: این تصمیم مربوط به اردوی فعلی بود. اردوهای قبلی بهترین از نظر روحیه تیمی و کار گروهی بودند و تصمیم گرفتیم همان ترکیب ثابت را حفظ کنیم تا ثبات تیم حفظ شود.

با این شرایط، تیم ملی انگلیس در صورت برد مقابل لتونی در ۱۴ اکتبر و تساوی صربستان و آلبانی، صعود خود به جام جهانی را به عنوان صدرنشین گروه قطعی خواهد کرد.

