یاسر آسانی دوباره به تیم ملی آلبانی دعوت شد
سیلوینیو، سرمربی تیم ملی آلبانی، ۲۵ بازیکن را برای دو بازی اکتبر فراخواند و یاسر آسانی، ستاره استقلال، بار دیگر در فهرست حضور دارد.

به گزارش ایلنا، سیلوینیو، سرمربی تیم ملی آلبانی، فهرست بازیکنان دعوت‌شده به اردوهای ماه اکتبر را اعلام کرد. تیم ملی ۲۵ بازیکن را برای دو دیدار پیش رو فراخوانده است: دیدار انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل صربستان و دیدار دوستانه با اردن.

نام یاسر آسانی، مهاجم استقلال، بار دیگر در این فهرست دیده می‌شود؛ بازیکنی که با وجود عملکرد ضعیف تیمش در لیگ، یکی از نقاط مثبت آبی‌پوشان بوده است.

اردوی تیم ملی آلبانی روز دوشنبه، ۶ اکتبر، در تیرانا آغاز خواهد شد و آماده‌سازی برای بازی حساس انتخابی جام جهانی برابر صربستان در ۱۱ اکتبر در ورزشگاه «گرادسکی استادیون دوبوچیچا» شهر لسکواتس از ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی انجام می‌شود.

دیدار دوستانه تیم ملی آلبانی مقابل اردن نیز در ۱۴ اکتبر در ورزشگاه «ایر آلبانیا» از ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد.

