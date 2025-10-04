لیگ برتر ایران در بحران؛
صدرنشینی تیمهای معمولی و سقوط مدعیان!
پس از پایان هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، جدول ردهبندی به شکلی کمسابقه دستخوش تغییر شده است.
به گزارش ایلنا، گل گهر، ملوان و آلومینیوم اراک هر سه با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و همزمان تیمهای مدعی سنتی فوتبال ایران، یعنی تراکتور، سپاهان، پرسپولیس و استقلال در وضعیت نامطلوبی دست و پا میزنند این شرایط نشان میدهد لیگ برتر ایران با افت کیفیت و ناکارآمدی جدی مواجه شده است .
آمار هفتههای ابتدایی لیگ نیز نشاندهنده رکود و کمثمر بودن بازیهاست میانگین امتیاز تیمهای صدرنشین تنها ۱.۵ امتیاز در هر بازی است در حالی که استاندارد موفقیت برای صدرنشینی حدود ۲ امتیاز به ازای هر بازی و یک امتیاز اضافی است تعداد گلهای زده در هفته اخیر فقط ۶ گل در چهار مسابقه بوده است و میانگین یک و نیم گل به ازای هر بازی در لیگ کمثمر و کند به حساب میآید حتی تیم پرسپولیس که همیشه نماد بازی هجومی ایران بوده است در شش هفته تنها یک گل زده است این عدد به تنهایی نشاندهنده سقوط کیفیت فوتبال ایران است.
فاصله اندک بین تیمها نباید گمراهکننده باشد این رقابت فشرده نیست بلکه نتیجه ضعف کلی ساختار لیگ و افت عملکرد تیمها است حتی استقلال خوزستان که سه امتیاز از او کسر شده باشد تنها ۱۱ امتیاز خواهد داشت و باز هم به استاندارد صدرنشینی نمیرسد.
در شش هفته ابتدایی لیگ تنها چند جرقه از برخی بازیکنان و تیمها دیده شده است این جرقهها برای یک لیگ شانزده تیمی که هزینههای میلیاردی صرف آن شده کافی نیست تجربه صدرنشینی خیبر و گل گهر و حضور تیمهایی مثل ملوان و آلومینیوم در بالای جدول نشاندهنده اصلاح ساختاری نیست هدف اصلی لیگ بالا رفتن کیفیت تمام تیمها بود و نه تضعیف تیمهای قدرتمند تا تیمهای معمولی به آنها برسند.
لیگ برتر ایران نیازمند بازسازی اساسی است افزایش دستمزدها تاثیری بر کیفیت بازیها نداشته و پوستاندازی یا تغییر نسل بازیکنان نتوانسته شرایط را بهبود دهد تماشای مسابقات این فصل به جز موارد انگشتشمار بیشتر اتلاف وقت است و صبر ایوب میطلبد فوتبال ایران دیگر نه با اصلاحات جزئی و نه با انقلابهای کوچک قابل نجات است راه حل تنها بازسازی بنیادین و سیستماتیک لیگ است.