بیانیه تند و تیز شمس آذر علیه تصمیمات داوری بازی با آلومینیوم

به گزارش ایلنا، دیدار با آلومینیوم در شرایطی با کمک VAR به انجام رسید که در همان دقیقه اول ورود توپ به دروازه حریف تحت بررسی قرار نگرفت.

روابط عمومی باشگاه شمس‌آذر قزوین نوشت:

هت‌تریک اشتباهات و تصمیمات داوری درباره نماینده قزوین اینبار در دیدار برابر آلومینیوم اراک اتفاق افتاد.

بعد از اینکه در هفته ابتدایی گل استقلال خوزستان در موقعیت کاملا آفساید به ثمر رسید و کمیته داوران نیز روی آن صحه گذاشت، هفته گذشته و در جدال با استقلال هم پنالتی این تیم در دقایق پایانی نادیده گرفته شد.

در بازی با آلومینیوم در کنار بدشانس‌های بزرگی که برای فرصت‌سوزی‌ها نصیب شمس‌آذر قزوین شد، یک صحنه کاملا مشکوک نیز اتفاق افتاد؛ جایی که در دقیقه اول بازی و روی ضربه سهیل فداکار، خلیفه گلر آلومینیوم مشخصا توپ را بعد از عبور کامل از خط برگشت داده است اما این صحنه در اقدامی عجیب حتی مورد بررسی نیز قرار نگرفت.

مسلما عدم در اختیار داشتن تکنولوژی “گل لاین” و ناکافی بودن دوربین‌ها مساله مهمی است که شاید داور بازی و اتاق VAR را در تصمیم‌گیری مناسب برای این صحنه با مشکل مواجه کرد و ضرری جبران‌ناپذیر نیز به این تیم در دیدار با آلومینیوم اراک وارد کرد.

در نهایت شمس‌آذر که در این فصل با VAR یا بدون آن با اشتباهاتی بزرگ امتیازات طلایی را از دست داده، در انتظار تصمیم و اعلام رسمی کمیته داوران در این خصوص است.

