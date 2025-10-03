هشدار گلزنان مس به آبی پوشان: آماده تقابل با استقلال هستیم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان سرانجام طعم برد را در لیگ بیست‌وپنجم چشید و با نتیجه ۲ بر صفر برابر پیکان به پیروزی رسید. گل‌های این مسابقه را آرمان رمضانی و مهدی شریفی به ثمر رساندند تا نارنجی‌پوشان با روحیه‌ای بهتر به ادامه فصل فکر کنند.

آرمان رمضانی پس از این مسابقه گفت: بعد از چند هفته، هم هواداران، هم باشگاه و هم خودمان به این برد نیاز داشتیم. خدا را شکر یک برد خوب کسب کردیم و سربلند از بازی خارج شدیم.

او در ادامه از همکاری مهدی شریفی روی گل نخست تمجید کرد: مهدی خیلی باهوش است و روی گل اول با هوشیاری توپ را نزد و باعث شد من گل بزنم. ماشاالله ضریب هوشی بالایی دارد.

مهدی شریفی نیز که در نخستین حضورش در ترکیب اصلی موفق به گلزنی شد، درباره این بازی اظهار داشت: خدا را شکر توانستیم سه امتیاز را بگیریم. می‌دانستیم بالاخره تیم جا می‌افتد و اتفاقات خوب رقم می‌خورد. تفکرات مربی را در زمین پیاده کردیم و از موقعیت‌ها استفاده کردیم. حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم، اما مهم‌ترین چیز همان سه امتیاز بود.

رمضانی سپس به نقش ماتئوس کاستا در این پیروزی اشاره کرد: او بازیکن باکیفیتی است. با دوندگی بالا و سرعتش خیلی کمک می‌کند، مخصوصاً وقتی تیم از نظر بدنی خسته می‌شود. هم در حفظ توپ و هم در خلق موقعیت عالی عمل می‌کند و در این بازی هم خیلی خوب بود.

این مهاجم درباره دیدار پیش رو با استقلال گفت: بازی سختی داریم. شاید یک اردو هم برگزار کنیم تا بدن‌ها را بالاتر بیاوریم. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.

شریفی نیز درباره این تقابل تأکید کرد: تلاشمان را می‌کنیم بهترین نتیجه را بگیریم. شرایط این بازی فرق می‌کند، اما مقابل پیکان همه دیدند که وضعیت ما بهتر شده و امیدوارم برابر استقلال هم بتوانیم موفق باشیم.

انتهای پیام/