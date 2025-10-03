رضایی: آلومینیوم هیچ حرفی برای گفتن نداشت/ فوتبال ایران به ما افتخار کند!

به گزارش ایلنا، وحید رضایی، سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین پس از شکست یک بر صفر برابر آلومینیوم اراک در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط بازی صحبت کرد.

رضایی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان. به نظرم تیم ما امروز خیلی خیلی خوب بازی کرد. موقعیت‌های خوبی به وجود آوردیم و مخصوصاً در نیمه اول با اختلاف تیم برتر میدان بودیم. اما متأسفانه در استفاده از موقعیت‌ها تمرکز لازم را نداشتیم و نتوانستیم به گل برسیم. نیمه دوم هم خیلی خوب شروع کردیم و مالکیت توپ و میدان در اختیار ما بود.»

او ادامه داد: «واقعاً افتخار می‌کنم به بازیکنان جوانم. فکر می‌کنم فوتبال ایران هم باید افتخار کند تیمی مثل شمس‌آذر با این سبک و سرعت بازی می‌کند، مالکیت بالایی دارد و این همه موقعیت خلق می‌کند. بیشتر بازیکنان ما جوان و ۱۷ ساله هستند که آرام آرام با تجربه می‌شوند. این برای آینده فوتبال کشور ارزشمند است.»

رضایی سپس به داوری بازی اشاره کرد و گفت: «یک موضوع برای من جای سؤال دارد. در صحنه‌ای که موقعیت صددرصد گل ما شکل گرفت، داور بازی آوانتاژ نداد. معمولاً داوران در چنین صحنه‌هایی صبر می‌کنند تا موقعیت کامل شود اما این اتفاق رخ نداد. با همه احترامی که برای تیم آلومینیوم قائلم، امروز آنها حرفی برای گفتن نداشتند و ما تیم برتر زمین بودیم، اما روی یک اتفاق نتیجه را از دست دادیم.»

سرمربی شمس‌آذر درباره کیفیت داوری افزود: « در مجموع آقای جنگی خوب قضاوت کرد، اما متأسفانه داوران ما یک ضعف همیشگی دارند. وقتی بازیکن یا مربی تیم حریف را اخراج می‌کنند، سریع به دنبال این هستند که با تصمیمات بعدی جبران کنند. در صحنه کارت زرد دوم هم به نظرم داور عجله کرد و می‌توانست با صبر و بازبینی بهتر تصمیم بگیرد. آن صحنه به نظر من اصلاً کارت نداشت.»

او در پایان گفت: «بازی امروز واقعاً کیفیت بالایی داشت و حیف شد که نتیجه اینطور رقم خورد. امیدوارم در آینده شاهد مدیریت بهتر داوران در چنین بازی‌هایی باشیم، چون مدیریت قضاوت به اندازه کیفیت بازی مهم است.»

