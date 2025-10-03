به گزارش ایلنا، مهدی تارتار سرمربی تیم گل گهر پیش از وحید هاشمیان وارد کنفرانس خبری شد تا در حالی که از تساوی تیمش و از دست رفتن پیروزی بسیار ناراحت بود، با چهره غمگین مقابل خبرنگاران بنشیند و به سوالات آنها پاسخ دهد. تارتار در این نشست مطبوعاتی گفت که نتیجه تساوی عادلانه بود اما اگر فرزین گروسیان باتجربه تر عمل می کرد، آنها فرصت خوبی برای برد در این بازی داشتند.

* صحبتهای اولیه؟

بازی بازی جذابی بود و توپ کاملا در گردش بود یا در باکس حریف یا در باکس ما. به نظرم هوادارانی که به ورزشگاه آمدند بازی زیبایی را دیدند. بازی دو گل داشت اما هر دو تیم موقعیتهای خوبی داشتند. حیف شد واقعا یک پنالتی‌ای را دادیم که فرزین گروسیان به عنوان یکی از گلرهای خوب و آماده به نظرم کم‌تجربگی کرد. البته یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه حریف بود که باید کارشناسی بشود اما فکر میکنم در مجموع مساوی میتوانست نتیجه عادلانه باشد.

* شعارهای هواداران پرسپولیس را شنیدید، وضعیت این تیم را چطور میدانید؟

به هر حال من فقط در مورد تیم خودم میتوانم صحبت کنم. شرایط پرسپولیس به خودش مربوط است و انشالله در ادامه راه موفق باشند.

* امسال بیشتر بازیها مساوی است، علتش چیست؟

امروز که برد و باخت زیاد بود، فقط بازی ما مساوی شد. اما حساسیت بازی و اختلاف بودجه‌ها باعث می‌شود مساوی زیاد پیش بیاید. تیمهایی هستند که بالای هزار میلیارد هزینه کردند و به همین دلیل دیگر تیمها طوری بازی میکنند که بازنده نباشند. همینطور با ثبات نبودن مدیران و مربیان تاثیر دارد. وقتی ثبات نیست ترس بیشتر می‌شود و وقتی ترس باشد فوتبال زیبا کمتر است.

* شما یکی از قدیمی ترین مربیان لیگ هستید، چرخه مربیان لیگ و نسل جدید مربیان را چطور میبینید؟

خیلی خوشحالم مربیان نسل جدید و با انگیزه آمدند و به مربیان قدیمی اضافه شدند. همانطور که در فوتبال شناسنامه مهم نیست، در مربیگری هم همینطور است. اشتیاق و دانش خیلی اهمیت دارد. مربیانی مثل یحیی گل محمدی کارشان را خوب انجام میدهند. این رقابت همه جا وجود دارد و مثلا شما میبینید آنچلوتی در این سن و سال می رود تیم ملی برزیل را میگیرد. شناسنامه مهم نیست و انگیزه اهمیت دارد.

* اعتراض باشگاه گل گهر به استفاده از بلندگوی باشگاه پرسپولیس؟

اصلا برای من عجیب بود چون نمیتوانستیم با بازیکنان صحبت کنیم. من فکر نمیکنم بلندگو مجاز باشد در استادیوم و نیمه دوم از آن جلوگیری کردند. واقعا نباید این اتفاقات بیفتد و باید بازی با رعایت قوانین برگزار شود. به نظرم تمرکز همه را بهم زده بود.

* صحبتی که با هواداران قبل بازی داشتیم میگفتند اگر سرمربی ایرانی قرار بود بیاید، مهدی تارتار بهترین گزینه بود. اگر پیشنهادی باشد میپذیرید؟

ببینید من تحت قرارداد باشگاه بسیار خوب گل گهر هستم و نه من به این مسئله فکر کردم و نه پیشنهادی به من شده. پس اصلا صحیح نیست که ما در مورد این مسئله صحبت کنیم. برای پرسپولیس و هوادارانش آرزوی موفقیت دارم.

* در آینده چطور؟

فعلا که گل گهر هستم و با تمام وجود کارم را میکنم.

