واکنش هاشمیان به تشویق برانکو روی سکوها

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و همچنین در مورد شعارهای هواداران و تشویق برانکو ایوانکوویچ نیز صحبت کرد و البته واکنش نسبتا آرامی داشت. نکته جالب اینکه هاشمیان از وضعیت و روند تیم پرسپولیس ابراز رضایت کرد و گفت که این تیم در آینده شرایط بهتری هم خواهد داشت و تنها نقطه ضعف تیمش را عدم استفاده از فرصتهای گلزنی دانست.

* صحبتهای اولیه؟

به نظرم گلی که خوردیم روی ترکیب یک اتفاق بود. شانس بسیار خوبی داشتیم و چیزی که در تیمم میبینم این است که باید بگویم از همه بازیکنان ممنونم. بعد از گلی که خوردیم نظم و انضباط تیم را حفظ کردیم و ادامه دادیم و موقعیتهای خوبی خلق کردیم. نکته مهم این است که مصدومان ما برگشتند. بازیکنان ما هنوز به آن حد نرسیدند و حتی شرایط یک نیمه را نداشتند و به همین خاطر مجبور شدیم فرصت کمتری بدهیم و اورونوف هم ده دقیقه بازی کرد. با این روند، بهترین کار این است که گل بزنیم. اگر گل بزنیم با این نمایش خوب، روزهای خوبی پیش روی ماست. از هواداران محترم متشکریم که حضور داشتند و تیم را تشویق کردند. ما از مساوی خوشحال نیستیم و در بازیهای بعدی محکوم به برد هستیم. امیدوارم با تلاشی که انجام میدهیم و بازیکنان ملی پوش که به سلامت بازخواهند گشت، بتوانیم پرقدرت ادامه بدهیم.

* صدای هواداران را شنیدید، تا چه زمانی میتوانید در این شرایط کار کنید؟ حتی برانکو هم تشویق شد.

من تعهد دارم تا روزی که اینجا هستم تمام تلاشم را انجام بدهم. تیم رشد خوبی داشته اما نکته این است که اگر شانس های ما گل شود، بازی عوض می شود. جلوی فولاد و ملوان و این بازی نتوانستیم از فرصتها استفاده کنیم. تا روزی که اینجا باشم با قدرت کار را جلو میبرم. سعی میکنیم از بازی بعدی برنده شویم. جایگاه پرسپولیس بالای جدول است و تلاش میکنیم به بالای جدول هم برگردد.

* برنامه وحید هاشمیان بعد از فیفادی چیست؟

ابتدا باید ببینیم نفراتی که به تیم ملی دعوت خواهند شد چند نفر هستند. چون تیم ملی بزرگسالان و امید و مونته نگرو و ازبکستان داریم. این خیلی نقش مهمی را برای ما ایجاد خواهد کرد. امیدوارم در این مدت حسین کنعانی برگردد. سرژ اوریه شاید هفته بعد بتواند کار تیمی را شروع کند. صادقی و عمری و اورونوف هم در حالی بازی کردند که مثلا اورونوف حداکثر زمانی که میتوانست بازی کند 15 دقیقه بود. امیدوارم در این تعطیلات، بازیکنان مصدوم به شرایط خوبی برگردند. یک بازی دوستانه گذاشتیم و امیدوارم بازیکنانی که به تیم ملی می روند هم به سلامت برگردند. قطعا توقع همه ما، من به عنوان سرمربی و هواداران ما، چیزی جز قهرمانی نیست. امروز بازیکنان ما با تمام وجود بازی کردند و ما لایق پیروزی بودیم. وقتی تیم بالا بازی کند و از موقعیت استفاده نکند، ضد حمله می خورد و این برای ما پیش آمد. امیدوارم بعد از فیفادی، نتایج خوبی بگیریم.

* جلسه با هیئت مدیره؟

یک مقدار موشکافی کردیم نیازهای تیم را. همچنین برنامه تیم را ارائه کردیم و در مورد مصدومان توضیح دادیم و همچنین در مورد راهکارها صحبت کردیم. یک جلسه بسیار خوب و هم اندیشی خوبی بود. امیدوارم این جلسات در آینده بیشتر شود و چیزی بیشتر از این نبود.

* شما میگویید من بازیکن ندارم اما فرشاد احمدزاده را دفاع چپ میگذارید و بعد که گل خوردید میلاد محمدی به این پست آمد. در مورد اینکه هنوز معتقدید بازیکنان آلترناتیو در پست غیرتخصصی خوب جواب میدهد، آیا مطمئن هستید بابت ارنج اولیه؟

نه ببینید نگاه کنید فرشاد احمدزاده نیمه اول کارت گرفت و امکان داشت کارت قرمز بگیرد. میلاد محمدی به نظر من در چند هفته گذشته روند خوبی داشته است. بحث ما تغییر تاکتیکی بود که هم احمدزاده کارت قرمز نگیرد و هم بتوانیم هجومی تر بازی کنیم. میلاد دارد به شرایط خوبش برمیگردد. خیلی ها در شرایط تمرین ما نیستند و نمیدانند. مثلا خدا بنده لو قبلا وینگر و پشت مهاجم بازی کرده است. ما دیروز با کادر پزشکی جلسه گذاشتیم و صحبت این بود که کدام بازیکن میتواند از دقیقه 70 بیاید و کدام بازیکن از دقیقه 75؟ تعویض ها برای جلوگیری از اخراج و همچنین هجومی تر کردن بود و به نظرم این تعویض ها جواب داد. هدف ما برد بود.

* از بازی خوب بازیکنان تشکر کردید، صادقانه بگویید آیا از آنها واقعا رضایت دارید یا خودتان را سپر بلای آنها میکنید؟

ما قطعا بازی را دو سه بار میبینیم و آنالیز میکنیم. اما بازی ای که امروز از بچه ها دیدم واقعا تمام تلاششان را کردند. خیلی از تیمها هستند مخصوصا تیمهای بزرگ، وقتی گل میخورند دچار آشفتگی می شوند اما اگر دقت کنید چه بازی فجر و چه امروز، ما نظم خودمان را حفظ کردیم. من مطمئنم قطعا بازیکنان داخل تیم صحبت میکنند و انتظارات خودشان را بالا میبرند اما من قطعا صادقانه صحبت میکنم و اگر غیر از این بود، قطعا تشکر نمیکردم و این تشکر برای تلاششان بود و دستشان درد نکند.

* آخر بازی از مدافعان و پیام نیازمند تشکر کردید.

من از همه بازیکنان و مدافعان تیم به خصوص مرتضی پورعلی گنجی که دچار سرماخوردگی و کشیدگی شد. خود ابرقویی کشاله اش دچار گرفتگی بود اما آمد بازی کرد. خیلی از بازیکنان ما وقتی دیدند تیم دچار مصدومیت شده، آمدند فداکاری کردند و بازی کردند. از آقای پیام نیازمند هم تشکر کردم چون هم بازیکن خوبی است و هم دروازه بان خوبی است. امیدوارم درخشش خود را ادامه دهد و جایگاه خودش در سطح فوتبال آسیا را حفظ کند.

