دستیار خطیبی پس از اولین برد مس رفسنجان: ریسک بزرگی کردیم
پیمان صاحبجمعی، مربی تیم فوتبال مس رفسنجان پس از پیروزی مقابل پیکان در هفته ششم لیگ برتر، این برد را حاصل تغییر تاکتیک و جسارت رسول خطیبی دانست.
به گزارش ایلنا، در هفته ششم لیگ برتر فوتبال، مس رفسنجان موفق شد با برتری ۲ بر صفر برابر پیکان، نخستین برد فصل خود را جشن بگیرد. رسول خطیبی سرمربی این تیم در نشست خبری حاضر نشد و پیمان صاحبجمعی دستیار او به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
صاحبجمعی در ابتدای صحبتهایش گفت: قبل از هر چیز به هر دو تیم خسته نباشید میگویم. پیکان تیم باکیفیتی است، اما بازیکنان ما سنگ تمام گذاشتند و فعل خواستن را به معنای واقعی در زمین اجرا کردند. همچنین از هواداران تشکر میکنم که ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کردند.
وی با اشاره به تغییرات فنی تیمش افزود: آقای خطیبی در این مسابقه کار بزرگی انجام دادند و با تغییر تاکتیک دست به ریسک بزرگی زدند. این جسارت از هر سرمربی برنمیآید. شناخت خوبی از پیکان داشتیم و میدانستیم با این سیستم جدید میتوانیم به آنها ضربه بزنیم. خدا را شکر موقعیتهایمان تبدیل به گل شد.
مربی مس تأکید کرد: در بازیهای قبلی هم به جز یک دیدار، تیم برتر میدان بودیم و موقعیتهای گلزنی زیادی داشتیم که تبدیل به گل نشد. اگر آن توپها گل میشد، جایگاه ما این نبود. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و نتایجی در شأن باشگاه مس کسب کنیم.
او در پایان با اشاره به تغییرات مدیریتی باشگاه گفت: باید از آقای بخشی، مدیرعامل پیشین تشکر کنم که زحمت زیادی کشیدند. از وقتی دکتر کاریزی آمدهاند نظم خوبی در باشگاه حاکم شده و انگیزه ما بیشتر شده است. ایشان مدیری باتجربه هستند و حضورشان قوت قلبی برای کادر فنی بوده است.