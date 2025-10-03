اعتراض وحشتناک مازیار زارع به داوری پس از پیروزی!

به گزارش ایلنا، مازیار زارع، سرمربی تیم ملوان، پس از نشست خبری و در حالی که تیمش موفق به کسب سه امتیاز از بازی با خیبر شده بود، از عملکرد داوران این مسابقه اعتراض کرد و اظهار داشت که اگر با او مشکل دارند، باید به او بگویند تا برود، اما ملوان را اذیت نکنند.

زارع در ابتدا به شیرینی این سه امتیاز اشاره کرد و گفت: “این امتیاز از آن جهت شیرین بود که فوق‌العاده تلاش کردیم، دو بار سر شکست تا توانستیم این مسابقه را پیروز شویم. خیلی تلاش کردند بازیکنانم و در این زمین فوتبال کردن سخت است.”

او درباره شرایط تمرین و بازی توضیح داد: “شرایط تمرین خوب نبود و در همین زمین هم موقعیت‌های خوبی به دست آوردیم. بازی فیزیکی و سختی بود و وسط زمین با توجه به شرایط زمین مجبور شدیم بازی را بالا ببریم و به بازیکنانم هم گفتم که اگر می‌خواهیم این بازی را ببریم، باید روش بازی را عوض کنیم.”

سرمربی ملوان ادامه داد: “بین دو نیمه سبک بازی فرق کرد و جنگ‌مان بیشتر شد و زمین این شرایط را ایجاد کرده بود و نمی‌توانستیم با توپ‌های کوتاه به دروازه برسیم. تماشاگران تا دقیقه صد تشویق‌مان کردند و خیلی حمایت خوبی داشتند. عجیب بود که داور بدون اینکه بازی به VAR برود، انقدر وقت اضافه گرفته بود.”

زارع در مورد شرایط داوری گفت: “یک زمان در بازی ذوب‌آهن ملوان یک خطا روی پای من شد که آثارش هنوز هست. عیسی اندوی روی من یک خطای شدید کرد و فکر می‌کنم ضربه‌ای که به طیبی‌پور خورد، از آن بدتر بود. اگر بحث داوری روی من است و من حرفی زدم، پارسال و اعتراضی کردم به جان بچه‌هایم، حاضرم کنار بروم تا ملوان اذیت نشود. دوست ندارم تیمم تا این حد تحت فشار قرار بگیرد.”

او با عصبانیت ادامه داد: “ما چیزهایی می‌بینیم که عصبی می‌شوم. اگر با من لجبازی می‌شود، به من بگویند، به ولله می‌روم و خانه‌نشین می‌شوم. نمی‌دانم از کی باید خواهش کنم که این صحنه‌ها تکرار می‌شود.”

زارع در ادامه تصویری از آسیبی که طیبی‌پور دیده بود و بدنش زخمی شده بود، نشان داد و گفت: “چطور با این شکل و شمایل خطا و آسیبی که او دیده، می‌تواند اخراج نداشته باشد؟”

او همچنین درباره هزینه کم داوران گفت: “داوران هزینه کمی دریافت می‌کنند و من به آنها حق می‌دهم، اما ما هم اذیت می‌شویم. یک صحنه اوت ساده، چهارتا داور کنار هم نزدیک ما تصمیم‌گیری می‌کردند. حرف هم می‌زنیم، حاشیه می‌شود. فوتبال انقدر ارزش ندارد که حرص و جوش بخوریم و آخر یکی تلف شود.”

زارع درباره محرومیت داور VAR فینال حذفی و بازگشت او به مسابقات گفت: “کسانی که تصمیم می‌گیرند باید در این مورد بگویند. اگر از سمت ما باشد مشکلی نداریم، اشتباه کرده و همه اشتباه می‌کنند. اینکه اشتباه چقدر در سرنوشت یک شهر و یک تیم تأثیر داشته، مسئله دیگری است. اما ما مشکلی نداریم، اما اگر در حق یک تیم دیگر اشتباه شده بود و محروم می‌شدند، به این سادگی محرومیت تمام می‌شد؟ ما دل نداریم که بد کسی را بخواهیم، اما امیدوارم که این مسائل برای همه تیم‌ها باشد.”

او در پایان به روند تیمش اشاره کرد و گفت: “از روند تیم، بازیکنان فیکس و تعویضی خیلی راضی هستم و باید بیشتر تلاش کنیم. بازیکنان زیادی از دست دادیم، اما در مجموع تیم خوبی داریم و بچه‌های ما و جوان‌هایمان خوب بازی می‌کنند و نگران این موضوع نیستم. تیم‌های دیگر هم همین وضعیت را دارند و بودجه وحشتناکی ندارند.”

