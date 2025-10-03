به گزارش ایلنا، فولاد خوزستان هرچند شروعی امیدوارکننده در بازار نقل‌وانتقالات زمستانی داشت و در مدت کوتاهی توانست چند بازیکن مطرح را به خدمت بگیرد، اما در ادامه روند خریدهای این تیم به شکلی عجیب متوقف شد. این موضوع بارها توسط یحیی گل‌محمدی در نشست‌های خبری مورد اشاره قرار گرفت.

سرمربی فولاد تاکید کرده بود که با وجود ارائه لیست تقویتی به مدیران باشگاه، از سوی مسئولان بالادستی اعلام شده فولاد بودجه‌ای برای جذب بازیکن جدید ندارد و به همین دلیل بسیاری از نیازهای کادر فنی برآورده نشد و بازیکنان مدنظر او نیز به خدمت گرفته نشدند.

در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر احتمال جذب یک بازیکن خارجی توسط فولاد مطرح شد و حتی محمد محمدی مدیرعامل باشگاه نیز در مصاحبه‌ای از فراهم بودن شرایط برای به خدمت گرفتن یک بازیکن خارجی خبر داده بود. همین موضوع باعث شد بسیاری انتظار داشته باشند که فولاد در آستانه تقویت ترکیب خود قرار گرفته است.

با این حال، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتور این موضوع را تکذیب کرد و گفت جذب بازیکن باکیفیت خارجی که بتواند نیاز تیم را رفع کند، اگر هم وجود داشته باشد اما پیدا کردنش بسیار دشوار است.

سرمربی فولاد در نشست امروز و درباره اینکه آیا حس نمی‌کند تیمش به بازیکن خارجی در خط حمله نیاز دارد، گفت: گرفتن بازیکن بعد از بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی واقعاً سخت است. زمانی که پنجره باز بود و لیست داده شده بود، در آن مقطع باید تلاش بیشتری می‌شد اما یک سری محدودیت‌ها و مشکلاتی وجود داشت که اکنون نمی‌خواهم خیلی درباره آنها صحبت کنم. به هر حال در شرایط فعلی نیز بازیکن خوبی که بتواند به هر تیمی کمک کند و بازیکن آزاد باشد و با قیمت خوب باشد، اصلا وجود ندارد. این بازیکن تا بخواهد وارد تمرینات شود، یک ماه زمان نیاز دارد تا بدنش سر فرم بیاید و به تیم کمک کند که تا آن زمان به نیم فصل می‌خوریم.

گل‌محمدی اضافه کرد: اکنون شرایط برای گرفتن بازیکن خارجی خیلی سخت و تقریباً چیزی محال است البته تا دلتان بخواهد بازیکن خارجی آزاد وجود دارد اما اینکه کیفیت داشته باشد و در شرایط مسابقه باشد و بتواند به تیم کمک کنند، نمی‌گویم غیرممکن است ولی پیدا کردن آن خیلی سخت است.

یحیی همچنین در واکنش به سوالی که محمدی مدیرعامل باشگاه پیش از این به صورتی صحبت می‌کردند که گویا جذب بازیکن خارجی قطعی شده است، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم باید این مسئله را از خود او بپرسید و من واقعیتی که در خصوص جذب بازیکن خارجی در تیم وجود داشت را توضیح دادم و نمی‌دانم ایشان چه نظر و وعده‌ای داده است، ولی من واقعیت‌ها را درخصوص بازیکن خارجی عرض کردم.

